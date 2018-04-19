В Омске садовые автобусы выйдут на маршруты с 29 апреля

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Омске определили график движения садовых автобусах. Так, до дачи омичи смогут добраться на общественном транспорте с 29 апреля, потому что 28 апреля объявили рабочим днём.

До 20 мая автобусы будут ездить три раза в недёлю, а также в праздничные нерабочие дни. А с 21 мая по 2 сентября периодичность работы садовых маршрутов увеличиться. Автобусы будут курсировать четыре раза в неделю. А с 3 сентября омичи смогут добраться до своих дачных участков три раза в неделю.

«При неблагоприятных погодных условиях работа сезонных садовых маршрутов городского и пригородного сообщения в выходные и праздничные дни организуется по расписаниям рабочих дней», — уточнили в пресс-службе мэрии.

Отметим, что садовые маршруты будут работать до 1 октября. С их подробным расписанием можно ознакомиться здесь.