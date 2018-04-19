Экс-глава Yahoo Марисса Майер арендовала старый офис Google из-за «хорошей энергетики»

По словам Майер, в здании «хорошая энергетика великих предпринимателей», которая поможет ей с развитием нового проекта под названием Lumi Labs. Чем именно будет заниматься компания, Майер не уточнила, отметив, что стартап будет работать в потребительской сфере.

Марисса Майер работала в Google с 1999 по 2012 года, после чего перешла на должность генерального директора Yahoo. После покупки компании американским телеком-холдингом Verizon , менеджер покинула компанию, получив золотой парашют в размере $23 млн Ранее генеральный директор Yahoo Марисса Майер заявила о том, что компания начнет возвращать работающих из дома обратно в офисы.

Ранее Inc. рассказывал о тенденции, в рамках которой компании переводят сотрудников на «удаленку». Inc. разбирался, зачем работки крупных компаний покидают офисы ради фриланса и «удаленки».

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