Не прошли испытания трубами: во дворе в центре Челябинска забил коммунальный фонтан

В четверг утром, 19 апреля, во дворе между домами № 63 и 63а на улице III Интернационала забил коммунальный фонтан. По словам жителей, вода бьёт из теплотрассы.

— Утром вышел из дома и увидел, как фонтанируют теплосети. Близко не подходил, но, судя по пару, вода не холодная, — рассказал челябинец Дмитрий. — Хотя у нас дома горячей воды нет второй день.

Диспетчер управления ЖКХ администрации города сообщила корреспонденту 74.ru, что уже в курсе проблемы, заявку передали в УТСК, которая сейчас проводит испытания на сетях.

По данным компании, сегодня испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя проводятся в Металлургическом, Тракторозаводском, Калининском, Курчатовском и Центральном районах.

— 19 апреля с 5:00 до 21:00 проводятся испытания на тепловых сетях в контуре действия Челябинской ТЭЦ-3, — говорится в сообщении на сайте АО «Уральская теплосетевая компания».

Из-за испытаний некоторый челябинцы остались без горячей воды и отопления почти на три дня.

— Вчера вернулась с работы — дома ни воды, ни отопления. Управляющая компания даже не предупредила об отключении, — посетовала челябинка Мария.

— На Ворошилова, 23 отключили отопление и горячую воду почти на трое суток, — сообщает ещё один челябинец.

В диспетчерской УТСК 74.ru объяснили, что работы по испытанию сетей пройдут только сегодня, но подаёт и отключает воду и отопление в жилые дома управляющая компания.

— Некоторые из них не хотят включать вечером, включают только на следующий день, — заключила представитель УТСК.