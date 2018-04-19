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В Костроме осудили мужчину и женщину, организовавших интим-салон
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В Костроме осудили мужчину и женщину, организовавших интим-салон 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
В Костроме осудили супругов, которые организовали интим-салон «Щегол».
Мужчину и женщину обвинили в организации занятий проституцией. Посетители клуба получали не только массаж, но и интим. Для желающих организовывали BDSM-сессии. В салоне предоставляли наручники, цепи, кожаные маски и плети.
Услуги оказывали четыре девушки. Один клиент мог заплатить от 1,5 до 8 тысяч рублей. За нечистоплотность и опоздания жрицы любви платили штрафы.
Суд назначил мужчине условный срок — четыре года, жена — один год. Костромичи не согласны с таким приговором и решили обжаловать решение.
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