Хозяева интим-клуба «Щегол» в Костроме будут оспаривать приговор

Супруги — владельцы массажного клуба «Щегол» услышали приговор суда, узнал KOSTROMA.TODAY. Их обвиняли в организации занятия проституцией и вовлечении в занятие проституцией.

Проблемы у элитного массажного салона «Щегол» начались в конце января прошлого года. Тогда прошла целая операция по закрытию заведения, которое полицейские обвинили в указании других услуг, не связанных с массажем.

По версии следствия, салон предлагал клиентам-мужчинам самые разные приятные услуги — от эротического массажа до других, еще более расслабляющих. Цены при этом были солидными для Костромы — от 1,5 до 8 тысяч рублей за процедуру.

В арсенале клуба было множество необычных для массажного салона вещиц — цепи, наручники и кожаные маски. А дизайн там был по-настоящему отличный.

Против супругов-владельцев заведения возбудили уголовное дело. Свидетельницами выступили работницы салона. Они подтвердили: «Щегол» был публичным домом.

Как сообщает ГТРК «Кострома», в итоге накануне суд вынес приговор — 4 года лишения свободы условно владельцу и 1 год лишения свободы условно — его жене.

Надо сказать, что для статьи «организация занятий проституцией» это довольно мягкий приговор. Однако супруги с ним не согласились. Теперь они намерены его обжаловать.