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Здание кемеровского аэровокзала ожидает реконструкция
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Здание кемеровского аэровокзала ожидает реконструкция 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Аэропорт Кемерова ищет подрядчика для проведения работ по реконструкции аэровокзала.
Об этом сообщает «Коммерсант.ru» со ссылкой на руководителя сибирского кластера холдинга «Новапорт» Евгения Янкилевича. Уже сейчас проведена реконструкция привокзальной площади, разработана проектная документация реконструкции терминала внутренних авиалиний.
Начальная цена договора на реконструкцию аэропорта составляет 54,8 млн рублей. Будет проведена реорганизация нескольких зон аэропорта, также планируется строительство двух лестнично-лифтовых блоков.
В 2017 года пассажиропоток кемеровской воздушной гавани составил 398 000 человек. По словам совладельца «Новапорта» Романа Троценко, к 2030 году эту цифру можно будет увеличить до 898 000 человек.
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