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В преддверии майских праздников в ЮЗАО проверят чердаки и подвалы
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В преддверии майских праздников в ЮЗАО проверят чердаки и подвалы 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
В рамках празднования Дня весны и труда и 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на территории округа пройдет около сотни мероприятий, в которых примут участие порядка шестидесяти тысяч человек. Об этом сообщила на очередном заседании антитеррористической комиссии ЮЗАО начальник управления развития социальной сферы префектуры Марина Умрихина.
Членов комиссии, естественно, интересовала готовность окружных подразделений и служб обеспечить порядок и безопасность участников всех мероприятий. Судя по докладам заместителя начальника полиции по охране общественного порядка Романа Каморова и и.о. начальника управления по ЮЗАО ГУ МЧС Александра Юхневича, сотрудники их служб готовы к напряженной работе во время праздничных торжеств. Соответствующим образом будет проверено, нет ли посторонних на строительных площадках, в домах-новостройках, а также в пустующих зданиях жилого и нежилого фонда. Технические помещения, подвалы, чердаки и т.п. на период праздников будут опломбированы.
Члены комиссии обсудили также необходимые меры безопасности на окружных объектах, которые тем или иным образом будут задействованы во время проведения чемпионата мира по футболу — 2018.
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