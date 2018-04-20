Чалдоны: как в Сибири появился этот народ

Место обитания во многом определяет особенности домашнего быта, уклада и способы ведения хозяйства людей. Климат и природные условия оказывают большое влияние на их жизнь. В Сибири, например, есть такой малочисленный народ, как чалдоны. И хотя его представители являются потомками русских переселенцев, их обычаи и традиции после переезда стали заметно отличаться от тех, что соблюдали их предки. Как же выходцы из европейской части нашей страны стали чалдонами?

Кто они такие?

Чалдоны — это потомки русских, прибывших на обширные сибирские территории в период конца XVI — XVII столетия. В настоящее время представители этой малочисленной этнической группы живут в отдаленных деревнях. И их самобытная культура нуждается в сохранении. Например, в Новосибирске работает государственный ансамбль песни и танца «Чалдоны».

Примечательно, что многие представители этой народности были язычниками. Первые русские переселенцы в красных углах своих избушек устанавливали статуэтки различных божков. Потом они массово приняли христианство под влиянием усилившегося потока мигрантов из России

На смену божкам пришли православные иконы, но определенные пережитки языческих верований сохранились у первых русских переселенцев до сих пор. Возможно, из-за постоянного общения с соседями — коренными народами Сибири. Многие исследователи замечали среди икон в красных углах чалдонских избушек небольшие статуэтки идолов, вырезанные из костей различных животных.

Эти люди часто противопоставляли себя русским, перебиравшимся в Сибирь намного позднее их. Они сторонились ссыльных, каторжан, беглых крестьян и прочих выходцев из европейской России, живя своим устоявшимся веками укладом.

Странное слово «чалдон»

Этимология слова «чалдон» вызывает споры среди лингвистов и по сей день. Сами представители этой народности называют четыре основные версии происхождения этнонима:

чалдон — это человек с Дона;

чалдоны — это люди, прибывшие на челнах с Дона;

чалдон — это человек с реки, ведь слово «дон» в переводе со скифо-сарматского языка означает «река»;

чалдоны — это выходцы из местности, располагающейся между рекой Чалкой (Чалой) и Доном.

Все версии имеют право на существование, тем более что чалдонские деревушки действительно стоят на берегах рек.

Отдельные лингвисты считают, что слово «чалдон» имеет монгольское происхождение: заимствовано из некого местного сибирского диалекта. Например, на это указывал известный филолог Владимир Иванович Даль в своем Толковом словаре живого великорусского языка.

Другие специалисты полагают, что название народа возникло от слова «челядь» (слуги). Дескать, они — потомки беглых крепостных крестьян.

Происхождение народа

Сами чалдоны уверены, что они пришли на свои земли раньше, чем казаки атамана Ермака Тимофеевича (1532-1585 гг.), которого называют легендарным завоевателем Сибири. Вероятно, некоторые русские переселенцы действительно мигрировали за Урал и далее на восток еще во времена княжеской Руси. На это указывает жизненный уклад людей, сохранивших языческую веру далеких предков, хотя и влияние казацких обычаев на быт и мировоззрение чалдонов отрицать нельзя.

Внешний вид представителей данного народа мало отличает их от русских. Это типичные европеоиды, у них светлые глаза. Правда, отдельные черты коренных народов Сибири в облике чалдонов все же проступают. Не случайно более поздние переселенцы иронично называли этих людей «желтопупыми».

Лица типичных представителей данного народа шире и смуглее, чем у русских. А их голубые и зеленые глаза в детстве бывают узкими, отдельные монголоидные черты в их облике проявляются и в зрелые годы.

Соседи считают чалдонов упрямыми людьми. Они, как правило, медлительны, добросовестны и независимы.

По мнению большинства ученых, этногенез чалдонов происходил на основе русских переселенцев (язычников и старообрядцев), казаков атамана Ермака Тимофеевича, беглых людей с Дона и представителей коренных народов Сибири.

Обычаи и традиции

Изначально чалдоны занимались рыболовством, охотой и другими промыслами. Это они первыми начали строить небольшие домики, так называемые заимки. Там для случайных путников оставляли небольшой запас провизии и спички, чтобы можно было отдохнуть и перекусить по дороге. Впоследствии обычай обустраивать в тайге охотничьи заимки переняли у чалдонов другие народы Сибири.

Их незамужние девушки носили белые и красные платки, а женщины — черные с вышивкой. Показаться в обществе без платка считалось недопустимым. А если волосы еще и не заплетены в косу, то это уже позор.

У большинства народов России принято было усаживать гостей на самые почетные места за столом, выказывая им особое уважение, у чалдонов же все не так. Даже если гостем являлся начальник, его положение было ниже, чем у хозяина дома и уважаемого члена местной общины (соседа). Вероятно, такой обычай сложился из-за неприятия чалдонами более поздних переселенцев из России, пришлых людей: каторжников и бродяг, которые воспринимались коренными сибиряками как гости на их земле.

Вообще, чалдоны живут общинами, для них характерен приоритет коллективных нужд над частными потребностями отдельного человека.

Одной из наиболее отличительных особенностей этого народа является жесткое разделение гендерных ролей. Мужчина не имеет права даже заходить на женскую половину избы, брать в руки предметы кухонной утвари, чтобы «не осквернить» их своей энергетикой. То же самое касается и женщин. Они не могут прикасаться к молоткам, топорам, косам и другим предметам, относящимся к мужскому обиходу.

Нередко возле кухни устанавливают бачок с водой, чтобы хозяин дома мог хотя бы попить самостоятельно. Очевидно, эта традиция своими истоками уходит к обычаям казаков, которые также четко разграничивают бытовые дела на мужские и женские.

Сибирский характер

Чалдоны всегда подчеркивают, что они никогда не были крепостными людьми. Вольность и личная свобода — краеугольный камень их самоуважения. Они не жалуют тех, кто угождает властям. Поговорка «Чалдон шапки не ломает» появилась неспроста.

Если представитель этого народа получает указание по работе от непосредственного руководителя, то он не спешит его выполнять, дабы не унизить свое достоинство. Поэтому создающееся иногда впечатление, что чалдоны ленивы, ошибочно.