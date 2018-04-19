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В Мосгордуме могут обсудить со службами безопасности идею продажи проездных билетов в метро по паспорту
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В Мосгордуме могут обсудить со службами безопасности идею продажи проездных билетов в метро по паспорту 

Агентство «Москва» 1 час назад
Депутат Мосгордумы, глава комиссии столичного парламента по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов считает, что стоит обсудить со службами безопасности внедрение системы продажи проездных билетов в метро при предъявлении паспорта. Об этом он заявил Агентству городских новостей «Москва», комментируя соответствующую инициативу городской думы Екатеринбурга.
«Данную инициативу нельзя рассматривать без мнения жителей и структур, которые отвечают за безопасность у нас в городе. Раз такая тема возникла у нас в стране, — я считаю, теперь одной из самых в Европе демократичных, — это стоит обсуждения. Тема неплохая, ведь когда применили данную систему (продажу билетов на поезда по паспорту — прим. Агентства «Москва») на железной дороге, только порядок настал. Поэтому эту инициативу, в любом случае, стоит обсудить», — сказал Е. Герасимов, комментируя предложение депутатов Екатеринбурга продавать проездные билеты в метро по паспорту.
По его мнению, необходимость введения такой системы может быть объяснима применением дополнительных мер безопасности в рамках предстоящего чемпионата мира по футболу, который пройдет в России этим летом. «Я должен эту инициативу обговорить с нашими структурами, которые отвечают за безопасность. Например, они объясняют ее необходимость, может быть, в рамках Чемпионата по футболу», — сказал он.
Ранее СМИ сообщали, что в городской думе Екатеринбурга предложили ввести покупку транспортных карт для проезда в метро по паспорту с целью идентификации пассажиров.
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