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Более 180 коллективов из 16 стран выступят на фестивале «Московская весна a cappella»
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Более 180 коллективов из 16 стран выступят на фестивале «Московская весна a cappella» 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: MosDay.ru
На фестивале «Московская весна a cappella» выступят 184 коллектива из 16 стран и 40 российских регионов. Об этом сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны» со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталью Сергунину.
«В этом году география «Московской весны» стала еще шире, а репертуар — еще разнообразнее. На участие в конкурсе поступило порядка 250 заявок, а отборочный тур прошли 184 исполнителя и коллектива из 16 стран — против 12 стран в прошлом году. Москвичей порадуют концертами лучшие вокалисты из России, США, Германии, Италии, Франции, Великобритании, Китая, Казахстана, Израиля, Венгрии, Индии, Латвии, Кореи, Португалии, Грузии и Украины», — приводятся в сообщении слова Н. Сергуниной. Она уточнила, что Россию на конкурсе представят исполнители более чем из 40 регионов — в том числе, из Москвы и Московской области, Южного федерального округа (Астрахани, Ростова-на Дону, Волгограда, Краснодара), а также из Ленинградской, Нижегородской, Владимирской, Рязанской, Ярославской, Амурской, Новосибирской, Свердловской, Пермской, Томской, Иркутской и Оренбургской областей, республик Карелия и Казахстан, Владикавказа, и Крымского федерального округа. В 2018 г. фестиваль «Московская весна a cappella» пройдет с 27 апреля по 9 мая: по всей Москве откроется 61 фестивальная площадка, а живые концерты будут идти на 38 сценах. В качестве сцен вновь будут использованы крыши и балконы домов, а также лестницы городских скверов. Гостей ждут сотни концертов, а еще — театрализованные представления, мюзиклы, тематические «музыкальные» мастер-клаcсы для взрослых и детей, экскурсии и выставки.
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