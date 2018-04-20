Более 180 коллективов из 16 стран выступят на фестивале «Московская весна a cappella»

На фестивале «Московская весна a cappella» выступят 184 коллектива из 16 стран и 40 российских регионов. Об этом сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны» со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталью Сергунину.