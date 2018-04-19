Около 2 тысяч городских объектов планируется помыть к 1 мая

В порядок после зимы приведут 238 мостов, 407 путепроводов, 491 пешеходный переход, более 100 набережных и причалов, а также памятники и фонтаны Москвы

Примерно 2 тысячи городских объектов планируется помыть после зимы до 1 мая 2018 года. От пыли, грязи и надписей освободятся мосты, набережные, эстакады, пешеходные надземные и подземные переходы, тоннели, а также памятники и фонтаны.

Генеральная уборка на улицах столицы уже началась. Все объекты отмывают с помощью специальных шампуней и при необходимости покрывают антикоррозийными материалами.

Помимо фонтанов и памятников, в порядок после зимы приведут 238 мостов, 407 путепроводов, 491 пешеходный переход, более 100 набережных и причалов.

В настоящее время в Москве завершилась уборка на всех центральных мостах, в том числе и на Крымском. Сооружения были очищены от грязи, пятен, песка и вандальных надписей. Позаботились о перилах и о других металлических элементах — их покрыли антикоррозийной краской.

Кроме того, к летнему сезону уже подготовили многие городские фонтаны — на Манежной, Театральной площадях и музыкальный фонтан в Парке Горького.

В работе столичным коммунальщикам помогает спецтехника. Они используют аппараты высокого давления и подъемные механизмы. Благодаря такой технике привели в порядок Триумфальную арку на Кутузовском проспекте. Работники очистили все элементы памятника, в том числе с помощью гидравлических пушек.

Отмечается, что механический способ уборки применяют не для всех памятников — большинство работ проводят вручную.

— В нашем ведении находится около двух тысяч объектов. Многие из них невозможно почистить с использованием спецтехники, поэтому коммунальщики оттирают поверхности с помощью щеток после использования пенного состава, — пояснили в пресс-службе ГБУ «Гормост».

В уборке задействованы не только коммунальные службы, но и сами горожане. 14 апреля состоялся первый в этом году городской субботник, в котором приняли участие порядка 1,5 миллиона человек. Москвичи работали во дворах, парках, скверах, на своих предприятиях. Второй массовый субботник состоится 21 апреля, сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы

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