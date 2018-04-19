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В реконструкцию железной дороги на Сахалине вложат 26,5 млрд рублей
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В реконструкцию железной дороги на Сахалине вложат 26,5 млрд рублей 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.
"Совместно с "Российскими железными дорогами" мы ускорили реализацию проекта переустройства железнодорожной линии на Сахалине на общероссийскую ширину колеи. С 2017 по 2019 год включительно будет вложено 26,5 млрд рублей в этот проект.
По его словам, полностью завершить переустройство дороги со стандарта 1067 мм на общероссийский 1520 мм, которое началось еще в 2003 году, планируется в 2020 году.
Губернатор отметил и отрицательный момент, связанный с вынужденной остановкой работы железной дороги на все лето в текущем году, но пообещал не допустить транспортного коллапса и избежать связанный с этим рост цен.
Олег Кожемяко добавил, что активизация работ по реконструкции островной железной дороги является очень важным и нужным делом, так как это ключевое условие для строительства перехода «Сахалин-материк».
Железная дорога на Сахалине будет закрыта на масштабную реконструкцию с 1 июня по 31 августа, сообщает "Интерфакс".
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