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В Ясеневе завершили проект «Академия социального проектирования»
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В Ясеневе завершили проект «Академия социального проектирования» 

Ясенево 1 час назад
Фото: Ясенево
17 апреля в ресурсном молодежном центре в Ясеневе подвели итоги масштабного проекта «Академия социального проектирования», в рамках которого молодежь от 18 до 27 лет получала знания по вопросам формирования, подготовки, сопровождения и реализации проектов, отвечающим социальному запросу общества.
Более 150 студентов колледжей и вузов были объединены для интеграции молодежных инициатив и устремлений в социально-значимые процессы нашего общества. По мнению организаторов, разновозрастные коллективы более эффективно участвуют в командообразовательных процессах и в нетворкинге.
Проект включал в себя лекции, мастер-классы, презентации более чем от 30 экспертов и приглашенных гостей. Также проводились презентации и защиты различных идей участников по подготовке социально-значимых проектов.
Наличие разных уровней в самом проекте (личный, малая группа, команда, макрогруппа) нивелирует возможные личностные социальные проблемы многих молодых людей и появляется возможность, более успешно и эффективно включать их в социально-значимые процессы.
Также в рамках проекта Академии проводились постоянные консультации специалистов в области документооборота социального. Использование личностного, индивидуального подхода в рамках проекта помогли более эффективно интегрировать различную молодежь в социально-значимые процессы страны.
В результате проекта «Академия социального проектирования» была выполнена главная задача — формирование успешных практик в области социального проектирования и создание условий для формирования идей, реальных к реализации проектов.
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