Ульяновск активно пылесосят к праздникам посредством 10 автопылесосов

18 апреля комплексы по сбору и вывозу «дорожного смёта» очищали улицы Хрустальную, Варейкиса, Розы Люксембург , Федерации, Камышинской, проспект 50-летия ВЛКСМ. Об этом сообщил директор. МБУ «Дорремстрой» Владимир Чумуркин.

В каждом районе города работали по 3-5 поливомоечных машин, по 2-3 автопылесоса. Эти устройства собирают пыль и мусор, сметенные к бордюрам. Кроме того, они пылесосят и осевые линии дорог. На улицах Нижней Террасы идет мытье остановочных павильонов.

На улицах Любови Шевцовой, Юности, Репина, Камышинской, Ефремова, Промышленной и Героев Свири, проездах Автомобилистов и Обувщиков, проспектах Созидателей и Ленинского Комсомола в ближайшее время будет произведен ремонт с использованием горячих асфальтобетонных смесей.

Трещины и небольшие выбоины на дорогах будут заделываться на бульварах Пластова и Западном, улицах Спасской, Терешковой, Октябрьской, Хрустальной и Кольцевой, проспектах Гая и Ульяновском, а также на дамбе — подъезде к Императорскому мосту.

Промывка канализационных коллекторов, «ливневки» осуществляется на проспектах Филатова, Тюленева и Авиастроителей, улицах Камышинской, Октябрьской, Шевченко и Энгельса работают бригады ливнёвщиков. В 3-ем переулке Ватутина заделывают недавно проявившийся провал.