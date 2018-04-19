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Ульяновск активно пылесосят к праздникам посредством 10 автопылесосов
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Ульяновск активно пылесосят к праздникам посредством 10 автопылесосов 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
18 апреля комплексы по сбору и вывозу «дорожного смёта» очищали улицы Хрустальную, Варейкиса, Розы Люксембург, Федерации, Камышинской, проспект 50-летия ВЛКСМ. Об этом сообщил директор. МБУ «Дорремстрой» Владимир Чумуркин.
В каждом районе города работали по 3-5 поливомоечных машин, по 2-3 автопылесоса. Эти устройства собирают пыль и мусор, сметенные к бордюрам. Кроме того, они пылесосят и осевые линии дорог. На улицах Нижней Террасы идет мытье остановочных павильонов.
На улицах Любови Шевцовой, Юности, Репина, Камышинской, Ефремова, Промышленной и Героев Свири, проездах Автомобилистов и Обувщиков, проспектах Созидателей и Ленинского Комсомола в ближайшее время будет произведен ремонт с использованием горячих асфальтобетонных смесей.
Трещины и небольшие выбоины на дорогах будут заделываться на бульварах Пластова и Западном, улицах Спасской, Терешковой, Октябрьской, Хрустальной и Кольцевой, проспектах Гая и Ульяновском, а также на дамбе — подъезде к Императорскому мосту.
Промывка канализационных коллекторов, «ливневки» осуществляется на проспектах Филатова, Тюленева и Авиастроителей, улицах Камышинской, Октябрьской, Шевченко и Энгельса работают бригады ливнёвщиков. В 3-ем переулке Ватутина заделывают недавно проявившийся провал.
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