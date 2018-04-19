Врачу из Екатеринбурга грозит до трех лет тюрьмы за смерть пожилой пациентки

Прокуратура Чкаловского района утвердила обвинительное заключение молодому врачу-ортопеду из 24-й больницы Михаилу Тактаулову. Он обвиняется по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Мы писали про эту историю со слов дочери погибшей 85-летней пациентки Хамдуни Гиндулиной.

Михаил Тактаулов был принят на работу на должность травматолога-ортопеда (дежурного) в травматологическое отделение городской больницы в сентябре 2016 года. А 23 сентября 2016 года умерла его пациентка Хамдуня Гиндулина.

Она попала в больницу 9 сентября с переломом левой бедренной кости. Перед операцией врач-анестезиолог рекомендовал переливание крови. Травматолог перед началом операции должен был провести биологическую пробу по всем правилам. Техника проведения прописана в приказах Минздрава России . Если переливается несколько доз, то пробу проводят перед началом переливания каждой новой дозы.

— Она заключается в следующем: однократно переливается 10 мл гемотрансфузионной среды со скоростью 2–3 мл (40–60 капель) в минуту, затем переливание прекращают и в течение 3 минут наблюдают за пациентом, контролируя у него пульс, дыхание, артериальное давление, общее состояние, цвет кожи, измеряют температуру тела. Такую процедуру повторяют еще дважды, — рассказали в областной прокуратуре

Если появляется один из симптомов, таких как озноб, боли в пояснице, чувство жара и стеснения в груди, головная боль, тошнота или рвота, то процедура прекращается.

— Обвиняемый при подготовке к операции по переливанию компонентов крови провел проверку на совместимость крови только по системам АВО и резус. 21 сентября 2016 года в период с 22:00 до 23:00 обвиняемый, действуя вопреки требованиям должностной инструкции, в ходе операции по переливанию компонентов крови пациентке не выполнил требования по проведению биологической пробы, — уточнили в ведомстве. — Своевременно не выявил несовместимость крови пациентки с переливаемой эритроцитной взвесью.

В итоге пациентке перелили не совместимую с кровью пациентки эритроцитную взвесь в объеме около 300 мл. Через несколько дней женщина умерла.