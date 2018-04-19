Проект «ПроЭнергию» вручает подарки за правильные ответы. Задание №19

«Хорошие новости» с проектом «ПроЭнергию» приготовили для вас очередную задачку. Во-первых, чтобы вместе беречь электроэнергию, а во-вторых, конечно, чтобы разыграть приз. Читайте внимательно условия и решайте вместе с юными математиками: детьми, племянниками, младшими братишками и сестренками — они точно не ошибутся!

В комнате одной из квартир горит люстра в 5 лампочек, в месяц нагорает 40 кВт. Сколько электроэнергии в мае можно сэкономить в доме, если в каждой из 100 квартир уменьшить их число до 3?

Ответы оставляйте внизу — в комментариях к этому материалу. 25 апреля 2018 года, среди ответивших правильно мы разыграем приз. Победитель получит Power Bank. Участвуйте, берегите энергию и природу.

Ульяновска. Напомним, что проект компании «Фортум» «ПроЭнергию» рассказывает ученикам третьих и четвертых классов об основах энергосбережения и учит экономно использовать природные ресурсы. Отметим, что в программе «ПроЭнергию» принимают участие 25 школ Челябинской области , а также ребята из Тюмени

Подробности о ходе проекта можно узнать в группе «ПроЭнергию» в ВК.