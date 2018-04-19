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Кабмин утвердил новый регламент радиосвязи Международного союза электросвязи
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Кабмин утвердил новый регламент радиосвязи Международного союза электросвязи 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о ратификации нового регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (МСЭ). Документ опубликован в четверг на сайте правительства.
"С учетом развития современных радиотехнологий регламент радиосвязи пересматривался на всемирных конференциях радиосвязи МСЭ в Женеве в 2012 и 2015 годах. Новая редакция регламента радиосвязи соответствует российскому законодательству и не требует ратификации", — говорится в пояснительной записке к распоряжению.
Регламент радиосвязи устанавливает общие принципы эффективного использования радиочастотного спектра во всем мире, а также орбитально-частотного ресурса для космических аппаратов на геостационарной орбите.
В кабмине отмечают, что ратификация нового регламента МСЭ будет способствовать «урегулированию вопросов использования радиочастотного спектра на приграничных с сопредельными государствами территориях, обеспечению и защите национального орбитально-частотного ресурса».
Датой основания МСЭ принято считать 17 мая 1865 года, когда в Париже была подписана первая Международная конвенция по телеграфии. Россия ратифицировала Устав и Конвенцию МСЭ, в состав которых входил в том числе и регламент радиосвязи, в 1995 году.
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