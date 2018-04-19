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Дым сигарет с метанолом: новички в рейтинге Forbes
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Дым сигарет с метанолом: новички в рейтинге Forbes 

Forbes.ru 2 часа назад
В 2018 году в рейтинге Forbes появилось одиннадцать новых имен. Большинство из новичков расположились в самом низу рейтинга (планка отсечения — $500 млн). Среди них есть и наследники крупных состояний, и так называемые self-made бизнесмены. Встречаются как не самые публичные персоны, не первый год занимающиеся бизнесом, так и их противоположности — широко известные предприниматели, построившие бизнес, который у многих на слуху, но только в 2017 году вырос настолько, что помог своим основателям закрепиться в списке российской деловой элиты.
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