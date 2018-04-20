Шохин допустил национализацию крупных компаний

Шохин в среду назвал одним из возможных вариант временной национализации компаний, попавших под новые санкции США , в том числе «Русала». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал временную национализацию одной из экспертных рекомендаций и заявил, что готовых сценариев по поддержке компании пока нет.

"Я ничего не предлагаю, я говорю о том, что теоретически это возможно, но с «Русалом» это бессмысленно. Теоретически, государство имеет право национализировать что захочет. А к «Русалу» это никакого отношения не имеет", — сказал Шохин РИА Новости в ответ на вопрос, каким образом может быть организована временная национализация алюминиевого гиганта.