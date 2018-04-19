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«Надым» спустили на воду. В мае он приступит к работе в Сабетте
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«Надым» спустили на воду. В мае он приступит к работе в Сабетте 

ИА Север-Пресс 41 минуту назад
Фото: ИА Север-Пресс
На производственной площадке ООО «Краншип» в Краснодарском крае состоялась торжественная церемония спуска на воду ледокольного буксира «Надым» Атомфлота, строящегося в рамках проекта «Портофлот».
Судно, предназначенное для работы в порту Сабетта, назвали в честь реки, протекающей на севере Западной Сибири и впадающей в Обскую губу Карского моря.
«Проект «Портофлот» выходит на стадию завершения, — сказал исполняющий обязанности генерального директора ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка. — В мае запланирован ввод в эксплуатацию ледокольного буксира «Надым». Реализация проекта идет четко по графику. Качество не вызывает нареканий, а эффективная работа буксиров «Пур», «Тамбей» и «Юрибей» наглядно демонстрирует возможности российских судостроителей».
Многоцелевой морской портовый буксир «Надым» проекта «Т3687» имеет ледовый класс Arc 6. Мощность судна составляет 6,4 МВт. Скорость на открытой воде — 14 узлов. Максимальная осадка — 6,71 метра, длина — 36 метров, ширина — 13 метров. Численность экипажа составляет 10 человек.
Буксир «Надым» предназначен для обеспечения комплекса портовых услуг в порту Сабетта, — сообщает отдел коммуникаций Росатомфлота. В частности, он будет выполнять ледовые работы в порту и подходном судоходном канале, сопровождение танкеров для перевозки СПГ, буксировка несамоходных судов и плавучих сооружений, проводка судов в акватории портов и постановка к причалу, эскортные операции на скорости до 10 узлов, борьба с пожарами на судах и портовых сооружениях, участие в операциях по ликвидации аварийных разливов нефти, а также перевозка палубных грузов.
Сейчас на Выборгском судостроительном заводе продолжают строительство портового ледокола «Обь». Это судно станет флагманом проекта «Портофлот».
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