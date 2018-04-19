Совет ветеранов просит Илью Середюка провести салют в День Победы

К мэру Кемерова Илье Середюку обратились ветераны с просьбой провести салют в День Победы.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, ветераны рассказали в своем обращении, что в городе проживают более 3 700 участников боевых действий и тружеников тыла, и для них, их семей и всех кемеровчан День Победы — это не только праздник, но и память о героическом подвиге народа. Первыми о Победе возвестили именно залпы салюты в столице России , хотя многие в эти минуты испытывали горечь потери близких и родных людей.

В связи с этим Совет ветеранов обратился к главе города с просьбой провести праздничный салют 9 мая. На официальном сайте городской администрации появилось online-голосование. Илья Середюк поручил провести опрос, чтобы узнать мнение горожан.