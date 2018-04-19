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«Мечел-Материалы» нарастили объём производства инновационной продукции
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«Мечел-Материалы» нарастили объём производства инновационной продукции 

АиФ 45 минут назад
Фото: АиФ
ООО «Мечел-Материалы» (входит в Группу «Мечел») в первом квартале 2018 года увеличили производственные показатели по перспективным видам продукции. Компания нарастила объемы выпуска активной минеральной добавки для бетона и огнеупоров повышенной стойкости.
В первом квартале 2018 года «Мечел-Материалы» произвели более 47 тыс. тонн минеральной добавки для бетона, что на 14% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Этот инновационный продукт используют в качестве одного из ингредиентов бетонных смесей при возведении фундаментов и несущих конструкций. Минеральная добавка способствует улучшению строительно-технических свойств бетонов: повышению стойкости к воздействию агрессивных сред, прочности, морозостойкости, водостойкости и водонепроницаемости. Продукцию изготавливают на технологической линии современного помольно-смесительного комплекса, запущенного в работу в 2013 году.
Также в первом квартале 2018 года компания на 44% нарастила выпуск огнеупоров повышенной стойкости: изготовлено около 40 тыс. тонн шамотных изделий. Продукция используется для оснастки тепловых агрегатов с рабочей температурой выше 1400°С. В частности, огнеупоры применяются в сталеплавильных цехах металлургических предприятий Группы «Мечел»: ЧМК, «Уральской кузницы» и «Ижстали». Продукция «Мечел-Материалов» производится, в том числе с использованием высокоглиноземистого сырья, что позволяет достигать высоких эксплуатационных показателей.
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