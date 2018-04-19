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Сибирячку нашли погибшей после двух месяцев поисков
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Сибирячку нашли погибшей после двух месяцев поисков 

ngs.ru 44 минуты назад
Фото: ngs.ru
Волонтёры поискового отряда «Маяк» сообщили о гибели 80-летней Надежды Трусь, которая ушла из дома по улице Фадеева около двух месяцев назад.
«Сегодня был закрыт поиск Трусь (Зубакиной) Надежды Иннокентьевны. К сожалению, женщина погибла. Наши соболезнования родным и близким погибшей», — сообщили в пресс-службе поискового отряда «Маяк».
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что информацией о случившемся не располагают. Получить оперативный комментарий в пресс-службе Следственного комитета корреспонденту НГС пока не удалось.
Надежда Трусь пропала 14 февраля в Калининском районе города. На момент пропажи у народной дружины «Феникс» не было предположений, где искать женщину.
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