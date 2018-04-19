В РФ стали в 4 раза чаще наказывать по «экстремистским» статьям

С 2011 года в России в четыре раза выросло число осуждённых по «экстремистским» статьям Уголовного кодекса.

«Коммерсантъ» со ссылкой на данные судебного департамента при Верховном суде РФ за 2017 год пишет, что в прошлом году 604 россиянина осудили за призывы к насилию, возбуждение вражды и розни, а также за организацию экстремистского сообщества. 460 человек из них проходили по статье 282 (возбуждение ненависти, вражды, а равно уничижение достоинства человека). Примечательно, что в 2011 году осуждённых по «экстремистским» статьям было в четыре раза меньше.

«На самом деле осуждённых больше. Есть ещё те, у кого эти статьи проходят дополнительным обвинением, но подсчитать всех сложно», — рассказал директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский . По его словам, осуждённых по «экстремистским» статьям ежегодно прибавляется по 50-60 человек в год. «Непонятно, что же такого у нас происходит, что должно быть так много приговоров», — сказал Верховский, отметив, что обычно по таким статьям наказывают местных активистов, которые допускают «малоприятные, но не опасные» высказывания.

По данным организации «Центр экономических и политических реформ», более половины «экстремистов» — это россияне до 25 лет. В организации заявили, что антиэкстремистское законодательство позволяет широко трактовать понятие экстремизма, поэтому под него можно подвести даже публичное несогласие с действующей властью.

В конце прошлого года замначальника главного управления по противодействию экстремизму МВД России Владимир Макаров заявил, что правоохранительные органы не собираются «зачищать гражданское общество». По его словам, в РФ наказывают «только тех, кто реально вредит, кто раскачивает ситуацию в стране». «Конечно, есть ошибочные судебные решения — страна у нас огромная. Бывает, что оперативники ошибаются. Но поверьте, эти ошибки — небольшая доля», — сказал Макаров.