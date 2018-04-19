На Колыме инвалиды и участники войны к 9 мая получат по 20 тыс. рублей

"Губернатором принято распоряжение «О единовременных денежных выплатах отдельным категориям граждан в связи с празднованием 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», — говорится в сообщении.

Согласно документу, до 9 мая инвалиды и участники Великой Отечественной войны и войны с Японией получат по 20 тыс. рублей. По четыре тыс. рублей получат колымчане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», вдовы участников войн, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, работники тыла.

В Магаданской области на начало 2018 года, по данным областного министерства труда и социальной политики, проживали три инвалида и 12 участников Великой Отечественной войны, 100 тружеников тыла, 78 вдов, 24 бывших несовершеннолетних узника, 17 граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда».