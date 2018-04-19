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На Колыме инвалиды и участники войны к 9 мая получат по 20 тыс. рублей
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На Колыме инвалиды и участники войны к 9 мая получат по 20 тыс. рублей 

ТАСС 45 минут назад
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Губернатор Магаданской области Владимир Печеный подписал распоряжение о единовременных выплатах по 20 тыс. рублей инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, проживающим в регионе. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства Магаданской области.
"Губернатором принято распоряжение «О единовременных денежных выплатах отдельным категориям граждан в связи с празднованием 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», — говорится в сообщении.
Согласно документу, до 9 мая инвалиды и участники Великой Отечественной войны и войны с Японией получат по 20 тыс. рублей. По четыре тыс. рублей получат колымчане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», вдовы участников войн, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, работники тыла.
В Магаданской области на начало 2018 года, по данным областного министерства труда и социальной политики, проживали три инвалида и 12 участников Великой Отечественной войны, 100 тружеников тыла, 78 вдов, 24 бывших несовершеннолетних узника, 17 граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
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