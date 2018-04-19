Под Самарой в Тушинской Воложке охранники турбазы нашли тело утопленника 

В среду, 18 апреля, оперативному дежурному поступила информация, что на острове Быстренький в протоке Тушинская Воложка охранники одной из турбаз обнаружили тело утонувшего мужчины, сообщает Поисково-спасательная служба Самарской области.
Спасатели Центральной спасательной станции на катере доставили сотрудников полиции к месту происшествия.
Тело утопленника было извлечено из воды и доставлено на Центральную спасательную станцию для дальнейшей передачи сотрудникам следственного комитета.
Выяснением причин случившегося занимается полиция.