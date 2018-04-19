Ещё
Под Самарой в Тушинской Воложке охранники турбазы нашли тело утопленника
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под Самарой в Тушинской Воложке охранники турбазы нашли тело утопленника 

АиФ-Самара 51 минуту назад
Фото: АиФ-Самара
В среду, 18 апреля, оперативному дежурному поступила информация, что на острове Быстренький в протоке Тушинская Воложка охранники одной из турбаз обнаружили тело утонувшего мужчины, сообщает Поисково-спасательная служба Самарской области.
Спасатели Центральной спасательной станции на катере доставили сотрудников полиции к месту происшествия.
Тело утопленника было извлечено из воды и доставлено на Центральную спасательную станцию для дальнейшей передачи сотрудникам следственного комитета.
Выяснением причин случившегося занимается полиция.
АиФ-Самара: последние новости
Наталья Баландина из мэрии Самары перешла в администрацию губернатора Из резервного фонда губернатора выделены средства на покупку жилья Героя РФ Символом Самарской области стало зелёное сердце с голубой Волгой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Умные» ракеты Трампа прилетели в Россию311
США: В Сирии была «жесткая схватка с русскими»304
Роскомнадзор изменит тактику с Telegram
Раскрыт мотив Британии в отравлении Скрипаля91
Путин ввел новую меру пресечения307
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение