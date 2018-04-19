Какой иконе о чем молиться 

И правда, иной раз растеряешься: столько в церкви образов, икон, к какой подойти, к кому обратиться с молитвой? Да и памятные дни разных икон отмечаются каждую неделю…
Спросить же, как вести себя правильно, иной раз боязно: вдруг тебя не поймут, или рассердятся, что вы не знаете «очевидного». Ничего страшного, сейчас во всем разберемся.
Начнем с самого простого — входя в храм, перекреститесь. А потом можете спросить, где находится интересующий вас образ.
"Спас Нерукотворный" — одна из самых известных икон. Лик Спасителя на ней строг, но в глазах его — внимание и грусть. К Спасу Нерукотворному обращаются, когда хотят просить о спасении души, избавить от нехороших мыслей. Можно сказать и иначе: если не знаете, куда идти, запутались, нуждаетесь в совете — обращайтесь к Спасу. Просьба может касаться как себя лично, так и других людей. Надо знать наизусть «Отче наш»! Учтите, что эта икона есть в каждом храме, а есть также и храмы, названные именем Спаса Нерукотворного. Разницы, куда обращаться, нет, но в народе считают, что лучше идти в храм, носящий имя Спаса.
Иногда бывает, что вас мучает что-то давно совершенное, вы раскаялись в том, что сделали не по желанию и не по злому умыслу, а по случайности. В таком случае нужно помолиться «Споручнице грешных».
Всегда и всем помогает Блаженная Матрона. Нет вопросов, с которыми нельзя было бы к ней обратиться, нет и запретных просьб — кроме тех, что могут нанести кому-то вред.
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