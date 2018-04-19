В рамках «Библионочи» АГМУ покажет старинные медицинские книги

АГМУ проведет в рамках всероссийской акции «Библионочь» поэтический баттл, мастер-классы и познакомит с уникальным фондом библиотеки.

20 апреля медицинский университет представит посетителям уникальные издания библиотеки, датированные концом XIX — началом XX вв. Всего же в фонде порядка 1500 книг, из них самая старинная — сочинение Федора Зауера «Как должно ходить за больными» (1842 год, Санкт-Петербург ).

В библиотеке также пройдут несколько мастер-классов: по письму пером, по художественной росписи, индийскому народному танцу, а также «Водопад рифм» от члена Союза писателей РФ , профессора кафедры психиатрии Александра Строгонова.

Акция в вузе пройдет с 18:00 до 21:00. Адрес: ул. Папанинцев, 126 (1 этаж).