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В рамках «Библионочи» АГМУ покажет старинные медицинские книги
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В рамках «Библионочи» АГМУ покажет старинные медицинские книги 

АиФ — Алтай 58 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
АГМУ проведет в рамках всероссийской акции «Библионочь» поэтический баттл, мастер-классы и познакомит с уникальным фондом библиотеки.
20 апреля медицинский университет представит посетителям уникальные издания библиотеки, датированные концом XIX — началом XX вв. Всего же в фонде порядка 1500 книг, из них самая старинная — сочинение Федора Зауера «Как должно ходить за больными» (1842 год, Санкт-Петербург).
В библиотеке также пройдут несколько мастер-классов: по письму пером, по художественной росписи, индийскому народному танцу, а также «Водопад рифм» от члена Союза писателей РФ, профессора кафедры психиатрии Александра Строгонова.
Акция в вузе пройдет с 18:00 до 21:00. Адрес: ул. Папанинцев, 126 (1 этаж).
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