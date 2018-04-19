Оренбургские депутаты утвердили новый порядок отчета губернатора области

Новая форма ежегодного отчета главы региона была принята на очередном заседании Законодательного собрания Оренбургской области в среду, 18 апреля. Согласно принятому законопроекту, доклад должен быть подготовлен с учетом независимого заключения экспертов о качестве работы профильных министерств.

Изменения в Устав области и региональные законодательные акты вводятся в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве.

«Изменения вносятся в Устав области, в ряд региональных законодательных актов. Связано это с тем, что согласно федеральному закону определены параметры, по которому высшее должностное лицо должно будет непосредственно отчитываться. Причем вводится очень серьезная норма, что при отчете нужно учитывать мнения экспертов. Мы как раз начинаем формирование нового состава Общественной палаты Оренбургской области, который и будет исполнять роль общественных экспертов. Они будут определять позиции и давать независимую оценку условий работы в сфере здравоохранения, образования, социального обслуживания, то есть по всем вопросам жизнеобеспечения», — сообщил вице-спикер областного парламента Олег Димов.

Пока нет утвержденного регламента того, как будет проходить процедура отчета. По федеральному законодательству, этот вопрос регулируется постановлением правительства России , которое еще не вышло.

Утвержденные изменения будут работать с 1 января 2019 года. В этом году ежегодный отчет губернатора будет проходить по старому принципу. По словам вице-спикера, все депутатские фракции уже подготовили вопросы к отчету главы региона. Согласно регламенту Законодательного собрания они будут переданы губернатору до конца апреля. Сам ежегодный доклад губернатора пройдет в июне этого года.