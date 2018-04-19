На эти деньги можно жить. Сегодня в Тюмени примут проект по спасению молочного производства

Законопроект о поддержке молочного производства в Тюменской области рассмотрят сегодня на очередном заседании регионального парламента. Предлагается установить требования к минимальному уровню закупочной цены молока и утвердить формулу расчета размера субсидии. Общая сумма поддержки из областного бюджета до конца года составит 166 миллионов рублей. По поводу обоснованности таких трат мнения депутатов и членов правительства области разошлись. Поднобнее — в материале «ФедералПресс»

Мера стала ответной реакцией на появление на рынке более чем годичного запаса сухого молока по очень низкой себестоимости. Резкое снижение закупочных цен на молоко с 19 почти до 12 рублей посеяло панику и вызвало активные протесты фермеров. В Абатском районе аграрии на прошлой неделе вышли на митинг с требованием повлиять на формирование цен. Запрос общественности не остался незамеченным в правительстве области.

Губернатор Владимир Якушев принял участие в обсуждении законопроекта по субсидированию затрат переработчиков на закупку молока второго сорта у сельхозкооперативов в так называемый переходный период. Таким образом, с 1 апреля закупочная цена молока первого сорта составляет 18 рублей за литр, второго сорта — 90% от рыночной стоимости молока первого сорта или 16 рублей. А с 1 июля — 85% (около 15,3 рубля).

Владимир Чейметов , выступая на этой неделе на внеочередном заседании аграрного комитета облдумы, сообщил, что молоко второго сорта, в основном невостребованное на рынке, будут использовать в производстве масла.

Он напомнил, что ранее были внесены изменения в ГОСТ, согласно которым добавились новые показатели оценки качества молока. «В результате требования к качеству у нас стали значительно жестче, чем даже в странах ЕС , — заметил Чейметов. — И если молоко этим параметрам не соответствует, переработчики не должны его принимать».

В результате доля молока первого сорта сократилась с 70 до 20%. Остальное относится ко второму. «Из такого молока по новым требованиям нельзя произвести качественную продукцию, поэтому производители сталкиваются с проблемой реализации. Но мы провели переговоры, губернатор лично трижды собирал совещания с переработчиками. В итоге мы вышли с предложением перерабатывать молоко второго сорта, которое в основном производят личные подсобные хозяйства, в масло. Так мы решим вопрос сбыта сырья — а это 34 тысячи тонн молока, из которого можно произвести почти полторы тысячи тонн масла», — заявил глава департамента АПК.

Что касается поэтапного снижения цены молока второго сорта, то это продиктовано желанием стимулировать фермеров и кооперативы стремиться производить более качественное сырье. «Иначе все будут гнать второй сорт, рассуждая: зачем я буду ради двух рублей упираться в качество? Пообщавшись со всеми участниками рынка, мы пришли к выводу, что разница в цене молока двух сортов должна быть чуть больше», — подчеркивает Владимир Чейметов.

Он заметил, что после обнародования инициативы департамента в СМИ ему позвонили коллеги из шести регионов, которые отметили уникальность тюменского подхода. «Они подчеркнули, что таких прецедентов в плане поддержки хозяйств еще нигде не было, и они готовы взять на вооружение наш опыт, — похвастался Владимир Николаевич. — Коллеги тоже признают, что признать тысячи тонн молока ненужным и просто вышвырнуть его с рынка будет неправильно. Уже прокатилась информация, что в некоторых регионах фермеры в связи с резким падением закупочных цен сдают скот на мясо. Но мы понимаем, что те, кто сможет преодолеть этот сложный переходный период, затем получат шанс оказаться в авангарде рынка», — заметил он.

Добавим, что на российский рынок из других стран импортируется 7 миллионов тонн молока. В связи с поручением президента ужесточить штрафы за фальсификацию продукции ситуация с оборотом завозного молока и молочных продуктов со временем должна прийти в норму, добавляет Чейметов. Вслед за этим станут более понятными перспективы развития отрасли в регионах.

Чейметов предрек, что в дальнейшем законопроект будет нуждаться в корректировке, чтобы окончательно обосновать ценообразование и размер субсидий. Последующие меры будут направлены на стимулирование производителей к повышению качества сырья до первого сорта.

Не все эксперты уверены в эффективности таких мер для поддержки молочного производства в регионе. Так, член аграрного комитета Тюменской областной думы Андрей Моргун высказал мнение, что такой подход к развитию отрасли устарел. «Мне не нравится законопроект. Хотя и не призываю голосовать против него. Но эти меры были актуальны пару лет назад. Сейчас же мы работаем в условиях дефицитного бюджета. И если для одних находим 166 миллионов, значит, у кого-то эти деньги отберем. Это стоимость примерно ста квартир, которых не получат нуждающиеся в жилье семьи в сельской местности. К тому же такая мера проблему коренным образом не решит. Мы повышаем себестоимость, то есть вмешиваемся в конкуренцию, идем на непонятные уступки. Как бы не вышло, что деньги пустим на ветер. Ладно бы закупили на эти средства какие-нибудь сепараторы, охладители, антибактериальные средства, чтобы помочь в повышении качества. Но так мы приучим всех к тому, что можно ничего не делать, а мы продолжим закидывать деньги, чтобы в очередной раз спасти отрасль», — считает Моргун.

С коллегой не согласен депутат Николай Бабин. «Принять закон необходимо. Если мы сейчас эти меры не одобрим, весь скот, который находится в частном секторе и дает до 50% сырья, угробим. Поэтому все своевременно», — говорит он.

Член ЛДПР в облдуме Артем Зайцев заявил, что его фракция поддержит проект. «Людям на селе без разницы, вмешиваемся мы в процесс конкуренции или нет. Они хотят быть уверенными, что смогут вернуть кредит, взятый для покупки скота и всего необходимого для ведения хозяйства. И им важно знать, что завтра и послезавтра закупочная цена будет стабильной. Сохранить ее на уровне 20 рублей уже практически невозможно, но и 16 рублей за второй сорт — это вполне экономически обоснованная цифра, на это можно жить. Но я согласен с посылом департамента в том, что нужно заинтересовать кооперативы в повышении качества. Пока мы видим, что не все, а у нас 37 кооперативов в регионе, хотят работать в этом направлении», — говорит Зайцев.

Вице-губернатор Сергей Сарычев напомнил, что законопроект стал плодом коллективного труда, в котором приняли участие представители хозяйств, кооперативов, перерабатывающих предприятий. «Не будем обсуждать, почему это случилось, но если так вышло, что вопреки принципам конкуренции в Россию ввезли по демпинговым ценам это сухое молоко, то мы не можем сказать фермерам: ребята, выживайте как сможете. Это как минимум 18 тысяч хозяйств. Давайте посмотрим, сколько это семей, детей. И является ли это зоной ответственности власти. Поэтому, чтобы разобраться во всем, лучше всего съездить к нашим фермерам, в кооперативы и посмотреть, как они живут и работают», — заявил Сарычев.

Сомнений в том, что законопроект будет единодушно принят депутатами на сегодняшнем заседании Тюменской областной думы, ни у кого нет.