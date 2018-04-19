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Чиновники и парламентарии не смогли уйти из Telegram
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Чиновники и парламентарии не смогли уйти из Telegram 

Авторадио 1 час назад
Несмотря на запрет в России мессенджера Telegram, в Думе, Совевете федерации, Кремле и правительстве продолжают им пользоваться, выяснил РБК. Депутаты из профильного комитета объясняют это необходимостью «проверить, как исполняется закон». В частности, лидер ЛДПР Владимир Жириновский по-прежнему ведет свой Telegram-канал и не собирается от него отказываться, сообщили в его пресс-службе. Помощник Жириновского подчеркнул, что в партии щепетильно относимся к соблюдению законов и решений суда, однако пока нет ни одного документа, который запрещал бы пользоваться Telegram в России. А у лидера ЛДПР много читателей, его посты пользуются популярностью.
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