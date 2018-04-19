Батька-атаман. Как уральский вуз стал казацкой станицей

Можете ли вы представить ленинского стипендиата, комсомольского лидера, строителя церквей, казачьего атамана, крестного отца, доверенное лицо Путина и заядлого огородника в одном лице? Такой человек есть в составе гордумы Екатеринбурга VI созыва, и зовут его Косарев Николай

Эпоха Николая III Николай Петрович Косарев — депутат, большая часть жизни которого неразрывно связана с Уральским государственным горным университетом (УГГУ). До последнего времени он был, пожалуй, самым ярким, одиозным и неоднозначным ректором — если не во всей России , то на Урале-то уж точно.

Будущий казачий атаман родился в 1953 году в Верхотурье . Вскоре семья переехала в Серов, и среднюю школу наш герой заканчивал уже там. В 1970 году он поступил в Свердловский горный институт, и этот выбор полностью определил всю его дальнейшую карьеру. Ленинский стипендиат, Косарев был активным комсомольцем и участником стройотрядовского движения, ещё в советское время защитил кандидатскую и докторскую, а с декабря 2002 года возглавил родной вуз. Все его статусы, награды и регалии (светские и церковные, известные и не очень) нет смысла перечислять, это заняло бы целую газетную полосу.

Косарев правил вузом порядка 15 лет, и для УГГУ это время составило целую эпоху! При нём появились официальные герб, флаг и гимн Горного, была введена полувоенная форма для студентов и преподавателей, построен Храм горняков, открыт мемориальный «Царский зал» ( Николай II в своё время подписал указ о создании вуза). В 2010 году в университете ожидаемо появилась кафедра теологии, а архиепископ Викентий удостоил Косарева особой чести — носить православный стихарь (древнее богослужебное облачение). Как-то накануне Пасхи Николай Петрович стал крестным отцом для девяти студентов и одного преподавателя.

Дальше — больше. В 2011 году Косарев объявил УГГУ казачьей станицей, а сам стал её атаманом. После посвящения ему даже вручили серебряную медаль «Атаман Дутов Александр Ильич ». В ряды казаков записались студенты, преподаватели и часть ректората…

Реформы и нововведения Косарева всегда вызывали неоднозначную оценку общественности: от шумного одобрения до бурного негодования. Но многочисленные PR-акции, придуманные и организованные им, сделали Горный одним из самых заметных вузов Свердловской области

Среди его наград, кстати, есть благодарность от Владимира Путина . В 2011 году, когда формировался институт доверенных лиц главы государства, Косарев сказал: «Мои враги — это враги президента Российской Федерации».

Горняк против клоуна

Путь атамана в большую политику был непрост. Косарев многократно становился членом разнообразных общественных советов (в том числе по линии МВД МЧС и Центрального военного округа), но занять кресло депутата ему долго не удавалось. В 2003 году, ещё при губернаторе Эдуарде Росселе , он первый раз баллотировался в областной парламент, вступив в противоборство с директором цирка Анатолием Марчевским . Победил клоун.

Ещё одна его попытка завоевать кресло в региональном Заксобрании относится к 2011 году. По просторам Интернета до сих пор ходит видеоролик, где проректор по внеучебной работе Владимир Пропп, собрав старост групп, объясняет им, как нужно «работать» со студентами: «Ведите себя корректно с ребятами, объясните как аргумент желательности голосования за »Единую Россию» — именно из-за того, что ректор баллотируется в Законодательное Собрание от «Единой России». Проректор также «мягко» напомнил, что надбавка к стипендии старост зависит, в том числе, и от их помощи руководителю вуза. Но Николаю Петровичу это не помогло.

Показательно также, что в том же году он «случайно» угодил в депутаты гордумы Кушвы, но на заседания не являлся, а потом и вовсе сдал мандат.

В 2013 году Косарев был избран депутатом гордумы Екатеринбурга от партии власти, где вошёл в комиссию по безопасности жизнедеятельности населения. В качестве представителя ОНФ он заявлял: «Любой чиновник высокого ранга должен сам приобрести машину и служебные поездки совершать на ней».

Многие считают, что большой политической ошибкой Косарева была попытка занять кресло депутата Госдумы РФ в 2016 году. Он шёл туда от партии пенсионеров, но потерпел фиаско. «На данный момент его уровень — городской политик», — отмечал тогда политолог Руслан Мухаметов.

А середине 2017 года над головой ректора УГГУ сгустились тучи. После проверок прокуратуры было возбуждено два уголовных дела: по статьям 159 (покушение на мошенничество) и 160 УК РФ (присвоение или растрата чужого имущества). В первом случае речь шла о невыполненных, но якобы оплаченных работах на 4 млн рублей. Во втором — о конкурсе «Мисс и Мистер УГГУ — 2017», в процессе которого студентам, вроде как, была выписана материальная помощь без подтверждающих документов. Кроме того, «всплыл» какой-то малопонятный административный штраф в 4 тысячи рублей, который позже отменили «за отсутствием состава правонарушения».

Несмотря на то, что оба уголовных дела были бесфигурантными, а Николай Петрович всё объяснил — и журналистам, и прокуратуре, он — за пару месяцев до окончания контракта! — решил добровольно покинуть пост ректора.

«Помогает Всевышний»

Сегодня Николай Косарев — один из руководителей регионального ОНФ, главный редактор журнала «Известия УГГУ». Известно, что он — заядлый садовод и огородник, и на своей даче в Нижних Сергах выращивает замечательные помидоры весом до килограмма. В год они с супругой заготавливают до 700 банок различных солений.

В 2015 году Косарев заработал 11,1 млн рублей, но через год его доход снизился до 4,9 млн Ровно миллион в то время составлял заработок его супруги. Машины у него на тот момент не было, но на депутата записано несколько жилых домов и квартир, земельные участки, а также катер HONDA FIBRAFORT. При этом, по итогам 2012 года, он был самым богатым ректором региона с доходом в 14,6 млн рублей.

У народного избранника высокий уровень медиаактивности — 2 881 упоминание с октября 2013 по декабрь 2017 года (по данным системы «АПИ-Мониторинг»). Но в рейтинге выживаемости депутатов его позиция обозначена как слабая (2,9 балла из 5). Но, как считает политолог Александр Пирогов, «такие люди просто так не исчезают». Есть мнение, что, Косарев, используя своё положение в ОНФ и известность, при желании сможет попытать счастье на выборах 9 сентября 2018 года.

Николай Петрович прославился рядом «афоризмов», некоторые из которых стали объектом троллинга со стороны журналистов и даже ушли в народ (стали своеобразными мемами). Например: «Если ректор верует, значит, и студенты должны веровать». Или (на встрече с педагогами): «Найдите богатого мужика и не думайте о зарплатах». Или (на выборах в гордуму Кушвы): «Горный университет открыл Николай II, а я — Николай III». Правда, сам парламентарий обычно утверждает, что его слова неправильно поняли, исказили или вырвали из контекста.

А однажды депутат в интервью журналисту «Православного вестника» заявил: «Успехи Горного — это не наши заслуги, помогает Всевышний, видя наши устремления и желания — вот и всё.». Вам это высказывание никого не напоминает?

Комментарий

Депутат гордумы Екатеринбурга Николай Косарев:

— Думаю, нашей думе, несмотря на разногласия между депутатами, удалось консолидироваться и сформировать работоспособную команду. За счёт этого были решены многие городские проблемы. Мы частично отработали транспортный вопрос, подготовились к важнейшим международным мероприятиям. В дальнейшем необходимо добиться большего понимания с правительством и Заксобранием, в том числе — в плане полномочий и финансирования. Екатеринбург — это лицо региона, поэтому ему нужно уделять больше внимания.