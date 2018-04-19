В Челябинске иностранца отправили за решетку за сбыт героина 

Как установило следствие, обвиняемый приобрел около 710 граммов героина и хранил его в арендованной квартире в Челябинске. Наркотическое средство он предполагал сбыть мелкими партиями на территории Южного Урала. Преступление было пресечено контрразведчиками.
«ФедералПресс» ранее писал: в Южном Уэльсе поймали наркоторговца благодаря неосторожно выложенной им в мессенджер WhatsApp фотографии. Во время антинаркотического рейда в августе прошлого года было изъято большое количество марихуаны и кокаина, а также смартфон, в памяти которого была фотография упаковки экстази на чьей-то ладони.