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В Челябинске иностранца отправили за решетку за сбыт героина
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В Челябинске иностранца отправили за решетку за сбыт героина 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как установило следствие, обвиняемый приобрел около 710 граммов героина и хранил его в арендованной квартире в Челябинске. Наркотическое средство он предполагал сбыть мелкими партиями на территории Южного Урала. Преступление было пресечено контрразведчиками.
«ФедералПресс» ранее писал: в Южном Уэльсе поймали наркоторговца благодаря неосторожно выложенной им в мессенджер WhatsApp фотографии. Во время антинаркотического рейда в августе прошлого года было изъято большое количество марихуаны и кокаина, а также смартфон, в памяти которого была фотография упаковки экстази на чьей-то ладони.
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