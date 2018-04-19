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ЕКА надеется на увлечение числа совместных проектов с Россией
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ЕКА надеется на увлечение числа совместных проектов с Россией 

Газета.Ru 34 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА) Ян Вернер заявил, что надеется на большее число совместных проектов с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Конечно, я вижу, что во всем мире есть ряд политических проблемы, и очень хорошо, что с космосом мы сможем преодолеть эти земные проблемы, потому что нам нужны все эти связи. Поэтому я очень рад, что взаимодействие с Россией, особенно с Роскосмосом, а также с Институтом космических исследований РАН действительно продолжается, и мы с нетерпением ждем больше новых проектов и новых программ в различных сферах", — сказал Вернер.
Ранее сообщалось, что Россия и Китай договорились о совместном исследовании Луны.
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