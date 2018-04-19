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Три села отрезаны разливом Ояшки, жители ходят домой по шпалам
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Три села отрезаны разливом Ояшки, жители ходят домой по шпалам 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
«У нас каждый год такие паводки. Водители рискуют, а вообще мы не можем пройти», — говорят местные жители.
Сказать, что половодье Светлану Шильгову и ее супруга застало врасплох, нельзя. Река Ояшка разливается каждую весну. Единственное различие — уровень воды и сроки разлива.
«Кто знает, может, вода простоит день-два, может, неделю-другую. У нас половодье с середины апреля и до середины мая», — рассказала жительница села Светлая поляна Светлана Шильгова.
Ояшка отрезает от райцентра жителей трех населенных пунктов — Светлой поляны, Зеленой горки и Сибиряка. Расписание и маршрут автобуса на период половодья корректируют. Селян довозят до места разлива, а дальше — до железнодорожного вокзала, они идут по шпалам. Пока автобус ходит по установленному графику, но изменения ожидаются со дня на день.
Светлополянцы идут пешком по шпалам, а новобибеевцы — вплавь по Оби. В период половодья для них организуют лодочную переправу, заранее в селах запасаются продуктами и лекарствами.
«В Новобибеевском сельсовете на каждый весенний период организована канатно-лодочная переправа. В муниципальном образовании Светлополянского сельсовета на этот период организованы запасы продуктов первой необходимости, медикаментов. Там есть ФАП на случай чрезвычайных происшествий, техника для тушения пожаров», — рассказал ведущий специалист по ГО ЧС Леонид Бубович.
Для новобибеевских школьников половодье — радостное событие. Пешком по мостику они теперь не ходят, его затопило. Сейчас дважды в день сплавляются по Оби. В случае опоздания на урок (в лодку берут только троих человек) ребят не ругают. А взрослые во время работы переправы без особой надобности на другой берег не переправляются.
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги Недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — Дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube.
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