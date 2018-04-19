США опасаются ядерного ответа России и Китая в случае пролёта обычных ракет над их территориями

В случае нанесения американскими военными «мгновенного глобального удара» по возможному противнику ракеты, вероятно, будут пролетать над территориями России или Китая США опасаются, что в такой ситуации эти страны, не успев оценить угрозу, в ответ используют ядерное оружие. Об этом говорится в отчёте исследовательского центра конгресса Соединённых Штатов. Для предотвращения «недопонимания» между Москвой и Вашингтоном предлагается уведомлять РФ о намеченном запуске и поддерживать постоянные контакты между военными двух государств. Какие цели могут преследовать США, говоря о таких угрозах, — в материале RT.

Исследовательский центр конгресса США опубликовал отчёт о возможных проблемах, связанных с концепцией быстрого глобального удара. В соответствии с разработанной системой Вашингтон должен иметь возможность ударить по любой цели на планете в течение часа. Как заявляется, такая возможность якобы может повысить усилия США по «сдерживанию и победе над противниками», позволяя атаковать наиболее важные цели в начале и в течение конфликта.

В материале сообщается об опасениях в связи с тем, что в случае запуска обычных ракет по предполагаемому противнику Россия и Китай могут решить, что США применили ядерные ракеты, и зеркально ответить.

Множество потенциальных целей Вашингтона находится к югу от России и Китая, сообщается в документе ведомства. В связи с этим США «исторически планировали» запускать свои баллистические ракеты над Северным полюсом, говорится в документе.

Таким образом, американская баллистическая ракета теоретически может пролететь и над Россией, и над Китаем, направляясь к цели.

«Ракеты данного типа обладают небольшой продолжительностью полёта, что повышает вероятность недоразумений, поскольку у государств остаётся очень мало времени на то, чтобы проанализировать ситуацию, оценить угрозу и отреагировать. По мнению скептиков, в подобной ситуации данные государства могут решить, что единственный оправданный для них вариант ответа — задействовать своё ядерное оружие», — говорится в отчёте.

«Концепция есть, а технических средств её реализации пока нет. Пока нет баллистических ракет с неядерной боеголовкой для этой программы. Были планы использовать межконтинентальные баллистические ракеты в обычном, неядерном снаряжении, но пока они не реализованы. Есть только ядерные ракеты Minuteman III наземного базирования, которые располагаются на континентальной части США и на атомных подводных лодках», — уточнил эксперт.

«Читайте ядерную доктрину»

Для снижения риска «недопонимания» между Россией и США в случае запуска Вашингтоном баллистических ракет в документе предлагается ряд мер.

«США также могли бы заблаговременно уведомлять Россию о намеченном запуске баллистических ракет с неядерной боеголовкой, либо две страны могли бы учредить специальную горячую линию для связи после запуска», — сообщается в документе.

«Таким образом, США смогли бы оповещать Россию о запусках, гарантируя, что ракеты не оснащены ядерной боеголовкой и двигаются не в сторону российской территории», — добавляют составители доклада.

Предлагается убедить Россию в том, что ракеты, размещённые на американских прибрежных военных базах, несут только обычные, а не ядерные боеголовки.

«Данные меры могли бы включать контакты между военными двух стран, политические консультации высокого уровня и постоянный диалог с целью информировать Россию о планах США относительно использования ракет данного типа, а также о заметных различиях между ядерными и неядерными баллистическими ракетами», — говорится в отчёте исследовательского центра конгресса США.

Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что предлагаемые меры — «это очередная сказка» Соединённых Штатов.

«Они предлагают нам связать по рукам и ногам всю нашу оборону. Они говорят, что разместят ракеты, которые якобы будут неядерными. Но если мы внимательно прочитаем ядерную доктрину, там чётко написано, что крылатые ракеты будут оснащаться ядерными боеголовками малой дальности. Мы не можем определить на расстоянии, находится ли в шахте ракета с ядерной боеголовкой или с обычной», — подчеркнул эксперт.

Леонков отметил, что Вашингтон предлагает России заведомо проигрышные для неё правила игры.

«Если Россия начнёт соглашаться на эти меры, она подписывает себе, мягко говоря, смертный приговор. Эти предложения — казуистика. Американцы пытаются подложить правила игры, по которым Россия заведомо проиграет. Мы таких примеров видели много. Вспомним ситуацию с ПРО. Изначально, когда заключался договор, говорилось о том, что, обладая таким видом вооружения, ни одна из сторон не должна была получать преимущество. Предполагалось, что каждая сторона — и СССР, и США — будет иметь один позиционный район ПРО. После этого американцы благополучно вышли из договора ПРО в 2002 году и начали это тактически наращивать, прежде всего морскую составляющую», — пояснил эксперт.

«Куда ткнёт пальцем президент США»

Концепция быстрого глобального удара (Prompt global strike [PGS]) начала разрабатываться ещё при президенте США Джордже Буше — младшем в начале 2000-х годов. Тогда её необходимость обосновывалась изменением геополитической ситуации.

В октябре 2017 года представитель Минобороны России Александр Емельянов на совместном российско-китайском брифинге по противоракетной обороне в Нью-Йорке заявил, что США приступили к созданию комплексов быстрого глобального удара. Емельянов подчеркнул, что российская сторона воспринимает разработку системы глобального удара в США как вызов своей национальной безопасности и фактор, подрывающий сложившийся в мире баланс сил.

Бюджетный запрос Пентагона на 2019 год предусматривает увеличение финансирования программы создания неядерных средств глобального удара с $201 млн в текущем году до $278 млн в 2019-м. Кроме того, планируется значительно увеличить финансирование программы глобального удара в следующие пять лет — общая сумма выделенных на неё средств составит $1,9 млрд

«Это свидетельствует о растущем значении, которое придаётся этой программе в Пентагоне, а также о растущей заинтересованности конгресса в том, чтобы программа была доведена до практического использования», — говорится в материале исследовательского центра конгресса США.

Эксперт Виктор Мураховский отметил, что до практической реализации основной цели концепции — нанесения удара по любой точке в мире в течение часа — Штатам ещё далеко.

«Например, постоянное дежурство авианосных ударных групп в некоторых регионах. Но они могут обеспечить нанесение удара в течение часа своей авиацией в весьма ограниченном пространстве. Удар крылатыми ракетами — они дозвуковые, соответственно, на свою дальность в 2500 км они летят несколько часов. А они хотят получить такое средство, которое с континентальной части США сможет в течение часа ударить туда, куда пальцем ткнёт президент. Если говорить о попытке контролировать всё пространство, то пока не получается», — констатировал эксперт.