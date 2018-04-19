Первая свая забита на строительстве нового терминала аэропорта Хабаровска

Первый этап проекта, закрытие контура здания, должен быть закончен уже к декабрю 2018 года, сообщает ИА « Хабаровский край сегодня».

— В феврале 2019 года по графику завершится второй этап, фасадные работы, а к концу августа стройка перейдёт в стадию пусконаладочных работ оборудования и госприёмки, — говорит первый заместитель исполнительного директора АО «Хабаровский аэропорт» Эльвира Ванюшкина.

Высота нового терминала внутренних авиалиний составит 21,5 м общей площадью 26 тыс. квадратных метров. Три из его пяти этажей будут использоваться для обслуживания и приёмки пассажиров и багажа, его пропускная способность 1200 человек в час — или до 3,5 млн ежегодно. Старый терминал — «Дом с колоннами» — снесли, а на его месте появится комплекс по архитектурному проекту немецкой фирмы «Assman Beraten + Planen».

— Для создания фундамента будет использовано порядка тысячи свай, — говорит представитель генерального подрядчика «Лимакмаращстрой» в Хабаровске Серкан Эрарслан. — В строительстве будут участвовать около 60 инженеров и проектировщиков и порядка тысячи рабочих, в том числе уже знакомых с возведением терминалов аэропорта.

Фото: ИА Хабаровский край сегодня

Напомним, турецкий консорциум LimakMarashstroy имеет большой опыт инфраструктурного строительства, в частности, именно это предприятие «с нуля» построило международный аэропорт «Платов» в Ростове-на-Дону в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. По словам Серкана Эрарслана, соотношение иностранцев и местных рабочих в реализации проекта будет 50 на 50, кроме этого генеральный подрядчик ориентируется на местные материалы, включая арматуру, если они будут соответствовать требованиям проектной документации. Част спецтехники на объекте уже работает, в ближайшее время в Хабаровск из Уфы прибудут дополнительные экскаваторы и краны, недостающие машины «LimakMarashstroy» планирует арендовать у местных предприятий.

Фото: ИА Хабаровский край сегодня