Ещё
В Оренбурге минкульт разрешил продолжить реставрация набережной Урала
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Оренбурге минкульт разрешил продолжить реставрация набережной Урала 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Министерство культуры Оренбургской области выдало подрядчику разрешение на продолжение работ по реконструкции набережной реки Урал.
Погода позволяет организации завершить работы по муниципальному контракту и устранить дефекты. Все недочеты будут устранены за счет средств подрядчика, обмечают в администрации города. Уже ведется отбивка временного отделочного слоя и демонтаж элементов, которые нужно заменить.
Стоит отметить, что спуск к Уралу — объект культурного наследия регионального значения. Все работы на нем без особого разрешения запрещены.
Напомним, с 10 апреля закрыт спуск к Уралу на набережной, реконструкция которой началась в 2017 году и продолжилась этой весной. Для оренбуржцев и гостей города закрыт не только сам спуск к Уралу, но и спуск через Елизаветинские ворота. Попасть на другой берег Урала в Зауральную рощу можно или по канатной дороге, или по автомобильном мосту.
АиФ-Оренбург: последние новости
РСХБ направит 2,5 млрд на развитие индустриального парка «Ставрополье» «Мебельный базар» на Юркина в Оренбурге закрыли по решению суда Орчанка отсудила у магазина более 80 тысяч за сломанный телевизор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Умные» ракеты Трампа прилетели в Россию314
США: В Сирии была «жесткая схватка с русскими»303
Роскомнадзор изменит тактику с Telegram
Раскрыт мотив Британии в отравлении Скрипаля91
Путин ввел новую меру пресечения306
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение