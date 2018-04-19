В Оренбурге минкульт разрешил продолжить реставрация набережной Урала

Министерство культуры Оренбургской области выдало подрядчику разрешение на продолжение работ по реконструкции набережной реки Урал.

Погода позволяет организации завершить работы по муниципальному контракту и устранить дефекты. Все недочеты будут устранены за счет средств подрядчика, обмечают в администрации города. Уже ведется отбивка временного отделочного слоя и демонтаж элементов, которые нужно заменить.

Стоит отметить, что спуск к Уралу — объект культурного наследия регионального значения. Все работы на нем без особого разрешения запрещены.

Напомним, с 10 апреля закрыт спуск к Уралу на набережной, реконструкция которой началась в 2017 году и продолжилась этой весной. Для оренбуржцев и гостей города закрыт не только сам спуск к Уралу, но и спуск через Елизаветинские ворота. Попасть на другой берег Урала в Зауральную рощу можно или по канатной дороге, или по автомобильном мосту.