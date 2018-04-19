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Житель Норильска отсудил у работодателя 75 тысяч за упавший светильник
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Житель Норильска отсудил у работодателя 75 тысяч за упавший светильник 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В Норильске рабочий получил компенсацию за травмы, полученные из-за упавшего светильника.
По данным краевого суда, на потерпевшего с высоты 3 метров упал светильник. В итоге мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы лица, височной части головы и ушной раковины. С многочисленными травмами он был доставлен в межрайонную больницу, где две недели находился на стационарном лечении. После этого еще полтора месяца потерпевший проходил амбулаторное лечение.
Результаты расследования показали, что причиной несчастного случая на производстве стали недостатки надежности крепления осветительного оборудования. Однако работодатель отказался выплачивать компенсацию морального вреда. В итоге рабочий был вынужден защищать свои права в суде. Иск потерпевшего был удовлетворен. Суд постановил взыскать с предприятия 70 тыс. рублей компенсации морального вреда и 5 тыс. рублей расходов на оплату услуг представителя.
Кстати, работодатель так и не признал свою вину за случившееся. Кроме того, он пытался обжаловать решение суда, но краевой суд не нашел оснований для отмены судебного решения и оставил его без изменения.
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