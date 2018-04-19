Британия запретит пластик

По информации The Guardian, власти Великобритания планирует запретить продажу одноразовых пластиковых предметов, прежде всего это касается трубочек для напитков.

По данным издания, этот запрет будет объявлен во время встречи глав правительств стран Британского Содружества. При этом Лондон готов выделить $86 млн на развитие новых технологий, которые могут найти альтернативу пластику или улучшить его переработку.