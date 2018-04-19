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Британия запретит пластик
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Британия запретит пластик 

News.ru 1 час назад
По информации The Guardian, власти Великобритания планирует запретить продажу одноразовых пластиковых предметов, прежде всего это касается трубочек для напитков.
По данным издания, этот запрет будет объявлен во время встречи глав правительств стран Британского Содружества. При этом Лондон готов выделить $86 млн на развитие новых технологий, которые могут найти альтернативу пластику или улучшить его переработку.
К запрету на пластиковые пакеты присоединятся трубочки, мешалки для напитков и ватные диски, сообщила премьер-министр Тереза Мэй. По данным министерства окружающей среды Великобритании, ежегодно выбрасывается около 8,5 млрд пластиковых трубочек только в их стране.
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