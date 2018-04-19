Генеральная уборка: что, где и чем помоют к 1 Мая

К 1 Мая ГБУ «Гормост» завершит весеннюю уборку на всех своих объектах. После зимы приведут в порядок 238 мостов, 407 путепроводов, 491 пешеходный переход, более 100 набережных и причалов, а также городские памятники и фонтаны. Уже сейчас их моют с помощью специальных шампуней и при необходимости покрывают антикоррозийными материалами.

Так, в городе уборка завершилась на всех центральных мостах, в том числе на Крымском. Все сооружения очистили от песка, грязи, пятен и вандальных надписей, а перила и другие металлические элементы покрыли новой антикоррозийной краской. Многие городские фонтаны также уже подготовили к летнему сезону. Можно увидеть очищенные фонтаны на Манежной, Театральной площадях и музыкальный фонтан в Парке Горького.

В работе столичным коммунальщикам помогает спецтехника — аппараты высокого давления и подъемные механизмы. Например, с помощью такой техники в порядок привели Триумфальную арку на Кутузовском проспекте. Специалисты почистили все элементы памятника, в том числе с помощью гидравлических пушек. Механический способ уборки применяют не для всех памятников — большинство работ проводят вручную.

«В нашем ведении находится около двух тысяч объектов. Многие из них невозможно почистить с использованием спецтехники, поэтому коммунальщики оттирают поверхности с помощью щеток после использования пенного состава», — сообщили в пресс-службе ГБУ «Гормост».

Генеральной уборкой заняты не только коммунальные службы. Горожане также помогают навести чистоту после зимы. 14 апреля состоялся первый в этом году городской субботник, в котором приняли участие порядка 1,5 миллиона человек. Москвичи работали во дворах, парках, скверах, на своих предприятиях. Второй массовый субботник состоится 21 апреля.