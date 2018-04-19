В Казани отреставрируют 7 исторических зданий

— Щапова, 19/21;

— Волкова, 14;

— Достоевского, 12;

— Габдуллы Тукая, 33;

— Калинина, 4;

— Фатыха Карима, 11.

Работы начнутся уже в начале июня, сообщает портал мэрии.

«Том Сойер фест» — это фестиваль реконструкции исторических зданий. Идея простая и полезная — инициативная группа берет шпатели, надевает униформу и отправляется восстанавливать памятники архитектуры.

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