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В Казани отреставрируют 7 исторических зданий
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В Казани отреставрируют 7 исторических зданий 

Казанский Портал 1 час назад
Фото: Реальное время
В Казани определились с домами, которые примут участие в фестивале «Том Сойер фест». Будут отреставрированы:
— Щапова, 19/21;
— Волкова, 14;
— Достоевского, 12;
Сары Садыковой, 14;
— Габдуллы Тукая, 33;
— Калинина, 4;
— Фатыха Карима, 11.
Работы начнутся уже в начале июня, сообщает портал мэрии.
«Том Сойер фест» — это фестиваль реконструкции исторических зданий. Идея простая и полезная — инициативная группа берет шпатели, надевает униформу и отправляется восстанавливать памятники архитектуры.
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