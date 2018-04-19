Джедайский петанк, эффект матрицы и неосоул на набережной: как начнется летний сезон в парках

Начало летнего сезона отметят в 21 парке столичного Департамента культуры 1 Мая. Развлекательную программу для праздничного дня москвичи определили самостоятельно при помощи голосования в проекте «Активный гражданин». Основные мероприятия запланированы в большинстве парков с 13:00 до 19:00, а в Парке Горького — с 10:00 до 01:00.

Александр Кибовский. «Летний сезон в парках — это всегда радостное событие. Он традиционно стартует вместе с Днем труда. Программу праздника в парках выбирали горожане. В первом этапе голосования приняли участие более 208 тысяч человек, во втором — свыше 204 тысяч. Мы очень рады такой вовлеченности москвичей в жизнь своего города», — отметил Министр Правительства Москвы , руководитель Департамента культуры города Москвы

Глава ведомства добавил, что, судя по результатам голосования, самыми популярными парками у горожан в этот день станут Парк Горького, «Сокольники», парк Победы на Поклонной горе и сад «Эрмитаж» . Около 20 процентов участников хотели пойти на концерты современной музыки, более 20 процентов — посмотреть кино под открытым небом. Порядка 17 процентов проголосовавших выразили желание включить в программу игры и конкурсы для детей, еще 10 процентов — спортивные мероприятия и столько же — послушать классическую музыку.

Станцевать под соул, победить в турнире по джедайскому петанку и стать диджеем в Парке Горького

Самая масштабная развлекательная программа ждет гостей Парка Горького. В ажурной беседке все желающие смогут послушать музыку в исполнении пианиста Вадима Холоденко , его выступление начнется в 11:00. На Фонтанной площади в 14:00 запланирован концерт Soul Train, здесь можно будет потанцевать под американский соул, хип-хоп, ритм-н-блюз и задорный фанк. А на Пушкинской набережной перед горожанами выступит питерская команда Magicool с композициями в жанре неосоул (начало в 17:00).

Спортивные мероприятия в парке пройдут в первой половине дня. Так, в 10:00 на полянке москвичей приглашают заняться йогой и медитацией, на смотровой площадке у главного входа — балетом, а у Пионерского пруда все желающие смогут принять участие в массовом забеге. В это же время в скейтпарке начнется турнир по экстремальному катанию. На площадке у кафе La Boule поклонники фильма «Звездные войны» смогут принять участие в соревнованиях по петанку для джедаев (начало в 15:00). Это прованский национальный вид спорта по бросанию шаров. Однако участникам предстоит облачиться в костюмы рыцарей-миротворцев вымышленной вселенной «Звездных войн» и сыграть в петанк по новым правилам.

В 10:00 всех желающих пригласят на занятия в театральной лаборатории Gogol School в павильоне «Школа» парка искусств «Музеон», а у Пионерского пруда в 12:00 пройдет мастер-класс от «Мастерской звука» по созданию электронной музыки. У Круга Партер в это же время дети смогут попробовать себя в роли живописцев и абстракционистов, уроки будут вести профессиональные художники.

Обустроить мини-сад, послушать классику и посоревноваться в чирлидинге

Посетителям «Эрмитажа» помогут в обустройстве собственного сада. На территории парка в течение всего дня будут продаваться цветы в горшках и букеты, а также кашпо, горшки, садовый инвентарь и дизайнерские вещи для дома. Кроме того, здесь запланированы лекция по ландшафтному дизайну и оформлению мини-сада у себя на балконе и занятия по созданию необычных букетов из живых растений. Уставшие после прогулки горожане смогут посидеть на удобных подушках и насладиться классической и джазовой музыкой. Помимо концертов инструментальной музыки, гостей ждут и диджей-сеты.

В парке Победы на Поклонной горе праздник посвятят экстремальным видам спорта. Тут появится площадка для выполнения трюков на скейтбордах и велосипедах BMX, где с утра до вечера будут выступать профессиональные спортсмены. Кроме того, все желающие смогут посоревноваться в чирлидинге — виде спорта, сочетающем танцы, гимнастику и акробатику.

Заняться английским на свежем воздухе и прогуляться по историческим местам «Сокольников»

В парке «Зарядье» 1 Мая посетителей приглашают поучаствовать в мастер-классах. Например, здесь можно будет заняться мыловарением или созданием квиллинг-открыток — объемных композиций из скрученных в спиральки узких полосок бумаги. Гости парка также смогут свалять картину из шерсти и запечатлеть себя на анимированной фотографии с эффектом Bullet Time. Это эффект облета замедленной камерой неподвижного объекта, такую технологию использовали при съемках фильма «Матрица». Для этого построят специальную фотозону с установленными по кругу фотоаппаратами.

Стать пионером и отправиться навстречу приключениям можно будет в парке «Сокольники». В 15:00 здесь сформируют пионерский отряд, который пойдет в поход с посещением достопримечательностей парка в сопровождении пионервожатой. Участникам экспедиции предстоит разгадывать шифры, найти футбольное поле, по которому гоняли мяч красноармейцы, и узнать историю празднования Первомая в «Сокольниках».

А посетители парка «Красная Пресня» узнают о жизни и творчестве русских футуристов-авангардистов начала XX века. Здесь пройдут поэтические чтения, концерт и несколько театральных постановок. В этот день в парке также состоится презентация занятий по йоге и английскому языку, которые продлятся все лето.

В каких городских парках отметят начало летнего сезона:

— в Парке Горького;

— в парке «Зарядье»;

— в парке Победы на Поклонной горе;

— в саду «Эрмитаж»;

— в парке «Сокольники»;

— в Перовском парке;

— в саду имени Баумана;

— в Бабушкинском парке;

— в парке «Фили»;

— в парке 50-летия Октября;

— в Таганском парке;

— в усадьбе Воронцово;

— в парке «Красная Пресня»;

— в районе Красногвардейских прудов;

— в парке «Царицыно»;

— в парке «Северное Тушино»;

— в Лианозовском парке;

— в Гончаровском парке;

— в Измайловском парке;

— в Сиреневом саду;

— в парке «Кузьминки».

Полная праздничная программа — в спецпроекте «Московский май»