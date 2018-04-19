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Приморский спорт получит больше бюджетных денег
Primpress
56 минут назад
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Primpress
Спорт и физическая культура получат больше средств из бюджета
Приморского края
, сообщает PRIMPRESS. Эта тема была поднята во время заседания комитета по социальной политике и защите прав граждан краевого Законодательного собрания.
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