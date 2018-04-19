Рационализаторская разработка ямальского школьника «шагнула в будущее»

Работа учащегося третьей школы Ноябрьска Руслана Шайгадамова признана лучшей среди всех секций на шестнадцатых Российских соревнованиях юных исследователей «Шаг в будущее. Юниор».

Школьник получил диплом 1 степени и был награжден медалью за лучшую рационализаторскую разработку, — сообщает пресс-служба администрации Ноябрьска.

Ямалец представил работу в направлении «Техника и инженерное дело», продемонстрировав многофункциональную систему «ГИПАС» (Генератор Источник Питания Акустическая Система).

Отметим, выставка-конференция прошла в Южно-Уральском государственном университете в Челябинске . Она собрала будущих ученых Урала и других регионов России . «Шаг в будущее» — авторитетное общенациональное движение научной молодёжи, учёных, учителей, специалистов, стремящихся вместе выстроить инновационное будущее страны.

Юные конструкторы, рационализаторы, исследователи и интеллектуалы демонстрировали на выставке достижения в направлениях «Техника и инженерное дело», «Прикладная математика», «Вычислительная техника и программное обеспечение», «Физика и познание мира», «Химия и химические технологии».