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Рационализаторская разработка ямальского школьника «шагнула в будущее»
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Рационализаторская разработка ямальского школьника «шагнула в будущее» 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Работа учащегося третьей школы Ноябрьска Руслана Шайгадамова признана лучшей среди всех секций на шестнадцатых Российских соревнованиях юных исследователей «Шаг в будущее. Юниор».
Школьник получил диплом 1 степени и был награжден медалью за лучшую рационализаторскую разработку, — сообщает пресс-служба администрации Ноябрьска.
Ямалец представил работу в направлении «Техника и инженерное дело», продемонстрировав многофункциональную систему «ГИПАС» (Генератор Источник Питания Акустическая Система).
Отметим, выставка-конференция прошла в Южно-Уральском государственном университете в Челябинске. Она собрала будущих ученых Урала и других регионов России. «Шаг в будущее» — авторитетное общенациональное движение научной молодёжи, учёных, учителей, специалистов, стремящихся вместе выстроить инновационное будущее страны.
Юные конструкторы, рационализаторы, исследователи и интеллектуалы демонстрировали на выставке достижения в направлениях «Техника и инженерное дело», «Прикладная математика», «Вычислительная техника и программное обеспечение», «Физика и познание мира», «Химия и химические технологии».
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