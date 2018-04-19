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Экологически чистые продукты отметят особым знаком
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Экологически чистые продукты отметят особым знаком 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Но первый шаг сделан: принят в первом чтении законопроект об органической продукции, ее производстве, включая и особую маркировку. В результате, считают авторы инициативы, производители «чистой» еды получат преимущество на рынке.
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