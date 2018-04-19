Борьба с Западом изолирует Россию. Но Путина это не останавливает

В российской экономике, несмотря на то, что на фоне усиливающихся санкций ее перспективы становятся все более мрачными, выделяется хотя бы один положительный момент — производство спецодежды.

Производство специализированной одежды, в том числе бронежилетов — одна из самых редких областей экономики, где отмечается рост — выросло на 27%, говорит директор Института стратегического анализа аудиторско-консалтинговой компании «ФБК» Игорь Николаев . Его комментарии прозвучали во вторник на пресс-конференции, посвященной экономическим перспективам России и в целом не внушавшей оптимизма.

Эта информация прозвучала на фоне данных о в целом дремлющей экономике, которая, как обычно, держится на плаву за счет продажи энергоносителей. Она, казалось, подчеркивала то, о чем сейчас говорят многие аналитики: все более агрессивная позиция президента Владимира Путина по отношению к Западу производит «эффект бумеранга», что, по всей видимости, чревато для изолированной России долгосрочными негативными экономическими последствиями.

Ухудшение ситуации показывает: западные страны все больше осознают, что Россию, которая становится все более враждебной, следует воспринимать не просто как раздражающий фактор, а как угрозу. Это, в свою очередь, подталкивает их к созданию единого фронта в противодействии Москве в связи с ее периодическими преступными действиями, такими как дестабилизация обстановки в соседних странах, убийство ее критиков за рубежом, вмешательство в выборы в других странах, терпимое отношение к использованию химического оружия сирийским правительством и происки в киберпространстве.

По мнению аналитиков, конфронтация, скорее всего, только усугубится по одной главной причине — Владимир Путин и его ближайшие советники убеждены, что их политика оправдана. Они убедили значительную часть элиты, а также большинство россиян в том, что страна процветает, не ослабляя себя, а возрождая свою мощь на мировой арене.

«Внутри российской элиты победила «партия войны″, — говорит профессор политологии Юлий Нисневич . — Среди представителей элит есть люди, которые хотели бы прекратить противостояние — это те, кто хотел бы тратить или зарабатывать деньги за рубежом. Но сейчас превалирует „партия войны″, люди, которые получают свои деньги внутри страны и живут здесь“.

Россия, конечно же, заявляет о своей невиновности на всех фронтах. Она обвиняет Запад в „запущенной“ русофобии, давней болезни, которая „пробуждается после зимней спячки“ всякий раз, когда Россия начинает „вставать с колен“.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил во вторник в телеинтервью, что Россия „теряет остатки доверия“ к странам Запада, и что отношения России и Запада сейчас хуже, чем были во времена холодной войны. „Во времена холодной войны были каналы коммуникации. И не было одержимости русофобией, которая выглядит как геноцид через санкции“, — заявил Лавров в эфире Би-би-си.

Но с точки зрения западных стран, всему есть предел, и они действуют все более слаженно, пытаясь донести эту мысль до Кремля. Экономические санкции, введенные после аннексии Крыма в 2014 году, которая символизировала начало ухудшения отношений, остаются в силе, несмотря на неоднократные прогнозы Кремля о том, что та или иная страна-член Европейского Союза в конечном итоге наложит на них вето.

Совсем недавно, после того, как в марте в Великобритании химическим веществом был отравлен бывший агент российского ГРУ , произошла массовая высылка около 150 российских дипломатов из западных стран. Соединенные Штаты ввели жесткие санкции против нескольких российских олигархов, политиков и компаний. А в минувшие выходные силы США, Франции и Великобритании нанесли воздушные удары по Сирии

»Процесс резко набирает темпы, произошел всплеск, которого раньше мы не наблюдали», — говорит Джеймс Никси (James Nixey), руководитель Российской программы из лондонского аналитического центра Chatham House. Правда, он не уверен, что это будет происходить и дальше, учитывая, что такие страны, как Венгрия , следуют путинской модели, а страны Балтии и Скандинавии по-прежнему ведут себя гораздо осторожнее.

Варшаве. Население России в общем можно разделить на три группы, говорит Владислав Иноземцев , российский ученый, который в настоящее время работает в Институте перспективных исследований Польской Академии наук

Окружение Путина и основная часть населения уверены, что Россия все делает правильно, а городская элита, в том числе большинство представителей бизнес-сообщества, считают, что она зашла слишком далеко и должна найти способ восстановить отношения с Западом, говорит он.

Последняя группа с тревогой следит за растущей консолидацией Запада, говорит он, а приближенные Путина и большинство «считают, что совсем скоро западное единство исчезнет».

У них есть «джокер» в лице непредсказуемого президента Трампа. Он долго отказывался критиковать Россию, но в последнее время его позиция оказалась более изменчивой. В воскресенье постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон собирается ввести дополнительные санкции против России, но в понедельник Трамп от этой идеи отказался.

Есть и такие, кто считает, что русские имеют определенную власть над Трампом. Эта версия не особо популярна в российском обществе, где отношение к нему колеблется между юмором и раздражением.

Сегодня популярна шутка о том, что если раньше стоимость рубля по отношению к доллару колебалась в зависимости от цены на нефть, то теперь рубль колеблется в зависимости от твитов Трампа о России.

Но санкции, введенные Соединенными Штатами на прошлой неделе, смеха у экономистов не вызывают. Больше всего пострадала компания «Русал» , один из крупнейших в мире производителей алюминия, которая попала в санкционный список, в результате чего ее акции резко подешевели. Япония только что стала Последней из стран, объявивших о прекращении закупок алюминия у компании, только что стала Япония.

На прошлой неделе российский парламент представил законопроект об ответных санкциях, которые варьировались от прекращения закупок лекарств из Соединенных Штатов до прекращения продаж Америке титана и урана и разрешения открытого хищения американской интеллектуальной собственности. Заявление Петра Толстого , одного из депутатов и потомка писателя, о том, что русские вместо американских лекарств с удовольствием будут пить отвар коры дуба, стало объектом критики и насмешек.

В социальных сетях идея введения ответных санкций получила название «бомбить Воронеж», провинциальный российский город. Идея заключается в том, что такие меры неизбежно причиняют вред самим россиянам.

«Мы все видим, что санкционное противостояние усиливается», — говорит экономист Игорь Николаев, и ответные меры России «на самом деле могут нам навредить».

Например, компания Boeing закупает около 35% титана, который широко используется в производстве пассажирских самолетов 787 Dreamliner, у компании «ВСМПО-Ависма» , государственного монополиста, контролирующего производство титана. Компания в своем заявлении предупредила, что такая мера может негативно сказаться на судьбах 20 тысяч работников и экономике в целом.

На фоне протестов предпринимателей по поводу возможного введения ответных санкций российский парламент отложил рассмотрение ответных санкций до 15 мая, чтобы иметь возможность провести консультации.

В конечном итоге путь очевиден — в результате взаимных действий Запада и России Россию ждет «деглобализация», считает Евсей Гурвич , руководитель Экономической экспертной группы, независимого аналитического центра. По его словам, поскольку Запад избегает России, страна будет все больше уходить от «участия в мировой экономике», пытаясь защититься от дальнейших санкций.

В этом году экономический рост будет ниже ожидаемых 2%, при этом прогнозы экспертов колеблются от 1,7% до нуля.

В результате, как отметили некоторые эксперты, государство берет под свой контроль большую часть экономики, пытаясь сохранить рабочие места и предприятия от последствий санкций, что означает возвращение России к советской модели. Кроме того, когда под санкции попадает такая крупная компания, как «Русал», и ее доходы падают, уменьшаются налоговые поступления в бюджет, и сокращаются расходы на социальные службы, такие как медицина и образование.

Правда, неясно, возникнут ли внутриполитические проблемы у Путина. За последние несколько лет реальные доходы населения падали, но на мартовских президентских выборах он все равно получил поддержку подавляющего большинства избирателей.

Никто не рассчитывает, что экономические проблемы заставят Путина изменить свое мнение о противостоянии Западу. В итоге кремлевская элита, побеждающая во внутренней борьбе, ценит геополитические цели гораздо больше, чем экономическое развитие страны, считают эксперты.