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В Китае пять человек попали в тюрьму за подмену тел покойников
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В Китае пять человек попали в тюрьму за подмену тел покойников 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Китае пятеро мужчин попались на продаже тел для кремации.
Произошло все в китайской провинции Шаньдун, где местные власти в рамках программы по улучшению экологических условий запретили проведение традиционных погребений. И некоторые граждане прибегают к услугам «торговцев телами», чтобы сжечь труп другого человека и получить сертификат. А тело родственника захоронить нетронутым.
Как пишет РИА Новости, Лю Чанлин в соседнем уезде украл труп 80-летнего местного жителя и продал его клиенту за 2 тысячи долларов. Затем тело мужчины было загримировано и одето в женскую одежду, чтобы сойти за тело матери клиента.
Преступная схема была раскрыта сотрудником крематория. За свои действия Лю и его партнеры получили реальные тюремные сроки.
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