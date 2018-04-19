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Подписано предварительное соглашение о создании железной дороги Владивосток — Муданьцзян
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Подписано предварительное соглашение о создании железной дороги Владивосток — Муданьцзян 

Прайм 2 часа назад
ВЛАДИВОСТОК, 19 апр /ПРАЙМ/. Две китайские компании и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) подписали соглашение о намерениях реализации проекта по строительству скоростной железной дороги Владивосток — Муданьцзян (КНР), сообщает администрация Приморья.
В подписании соглашения приняли участие заместитель генерального директора компании «Чайна Рейлвэй Дунфан Груп» Ван Юпин, исполнительный директор компании «Престиж Фронтьер Лимитед» Чан Хау Пинг и генеральный директор АПИ Леонид Петухов. На подписании присутствовал полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Свой инвестиционный проект компания «Чайна Рейлвэй Дунфан Груп» презентовала на прошлом Дне китайского инвестора в декабре 2017 года во Владивостоке.
"Сегодня стороны встретились вновь, чтобы закрепить достигнутые договоренности. Запланировано строительство скоростной? железной дороги, которая соединит города Муданьцзян и Владивосток, будет иметь проектную рабочую скорость 250 километров в час, что соответствует стандартам для железных дорог пассажирского назначения в Китае. Предлагаемый проект скоростной железной дороги предполагает строительство 12 новых железнодорожных станции? с общей протяженностью путей 380 километров", — говорится в сообщении.
Ожидается, что общая протяженность мостов и тоннелей на пути следования железной дороги составит 70% от ее общей длины, а объем инвестиции? в проект — около 12 миллиардов долларов.
В документе прописано финансирование для подготовки технико-экономического обоснования реализации проекта.
"Чайна Рейлвэй Дунфан Груп" — часть строительного конгломерата «Чаи?на Рэи?лвэи? Интернешнл», который занимается строительством, недвижимостью, разработкой минеральных ресурсов, финансовым инвестированием и другим. На счету компании — проекты в области проектирования и строительства автомобильных и железных дорог, аэропортов, верфей, гидроэлектростанции?, метро, высотных здании? и муниципальных объектов.
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