Подписано предварительное соглашение о создании железной дороги Владивосток — Муданьцзян

ВЛАДИВОСТОК , 19 апр /ПРАЙМ/. Две китайские компании и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) подписали соглашение о намерениях реализации проекта по строительству скоростной железной дороги Владивосток — Муданьцзян ( КНР ), сообщает администрация Приморья.

В подписании соглашения приняли участие заместитель генерального директора компании «Чайна Рейлвэй Дунфан Груп» Ван Юпин, исполнительный директор компании «Престиж Фронтьер Лимитед» Чан Хау Пинг и генеральный директор АПИ Леонид Петухов . На подписании присутствовал полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев

Свой инвестиционный проект компания «Чайна Рейлвэй Дунфан Груп» презентовала на прошлом Дне китайского инвестора в декабре 2017 года во Владивостоке.

"Сегодня стороны встретились вновь, чтобы закрепить достигнутые договоренности. Запланировано строительство скоростной? железной дороги, которая соединит города Муданьцзян и Владивосток, будет иметь проектную рабочую скорость 250 километров в час, что соответствует стандартам для железных дорог пассажирского назначения в Китае. Предлагаемый проект скоростной железной дороги предполагает строительство 12 новых железнодорожных станции? с общей протяженностью путей 380 километров", — говорится в сообщении.

Ожидается, что общая протяженность мостов и тоннелей на пути следования железной дороги составит 70% от ее общей длины, а объем инвестиции? в проект — около 12 миллиардов долларов.

В документе прописано финансирование для подготовки технико-экономического обоснования реализации проекта.

"Чайна Рейлвэй Дунфан Груп" — часть строительного конгломерата «Чаи?на Рэи?лвэи? Интернешнл», который занимается строительством, недвижимостью, разработкой минеральных ресурсов, финансовым инвестированием и другим. На счету компании — проекты в области проектирования и строительства автомобильных и железных дорог, аэропортов, верфей, гидроэлектростанции?, метро, высотных здании? и муниципальных объектов.