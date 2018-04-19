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Депутат предложил штрафовать беременных за употребление наркотиков, табака и алкоголя
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Депутат предложил штрафовать беременных за употребление наркотиков, табака и алкоголя 

Авторадио 1 час назад
Фото: Амител
Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров подготовил пакет законопроектов, который вводит штрафы до 1 миллиона рублей за продажу беременным женщинам алкоголя и сигарет, а также штрафы для беременных женщин до 5 тысяч рублей за употребление табака, алкоголя и наркотиков. Помимо прочего проект предлагает ставить «на профилактический учет» тех беременных женщин, которые нарушают запрет потребления алкогольной или табачной продукции. Документ в ближайшее время будет внесен на рассмотрение заксобрания Ленинградской области.
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