Депутат предложил штрафовать беременных за употребление наркотиков, табака и алкоголя 

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров подготовил пакет законопроектов, который вводит штрафы до 1 миллиона рублей за продажу беременным женщинам алкоголя и сигарет, а также штрафы для беременных женщин до 5 тысяч рублей за употребление табака, алкоголя и наркотиков. Помимо прочего проект предлагает ставить «на профилактический учет» тех беременных женщин, которые нарушают запрет потребления алкогольной или табачной продукции. Документ в ближайшее время будет внесен на рассмотрение заксобрания Ленинградской области.